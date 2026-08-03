ASEAN thúc đẩy xây dựng cơ chế dự trữ dầu mỏ khu vực

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Manila, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang hoàn thiện các nội dung phục vụ việc xây dựng cơ chế dự trữ và chia sẻ dầu mỏ trong khu vực, đồng thời đánh giá năng lực lọc dầu của các nước thành viên nhằm tăng cường an ninh năng lượng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết khu vực hiện phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng từ Trung Đông, với khoảng 55% lượng dầu thô và 17% khí đốt tự nhiên được nhập khẩu từ khu vực này.

Vì vậy, ASEAN đang thúc đẩy khôi phục và đưa vào thực thi Hiệp định An ninh Dầu mỏ ASEAN (APSA), tạo khuôn khổ pháp lý cho cơ chế dự trữ chung đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ.

Phát biểu tại Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 tổ chức tại Manila (Philippines), ông Kao Kim Hourn cho biết ASEAN đang đánh giá năng lực lọc dầu của các nước thành viên, trong bối cảnh không phải quốc gia nào trong khối cũng sở hữu nhà máy lọc dầu.

Theo ông, kết quả đánh giá sẽ giúp ASEAN xây dựng phương án triển khai phù hợp ở cả cấp quốc gia và cấp khu vực, đồng thời xác định khả năng bố trí các cơ sở dự trữ theo mô hình tập trung hoặc phân tán.

ASEAN dự kiến hoàn tất quá trình đánh giá vào tháng 11 tới, khi các nhà lãnh đạo khu vực nhóm họp tại Manila. Tổng Thư ký ASEAN cũng kêu gọi các nước thành viên sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn APSA để hiệp định có hiệu lực.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro cho rằng việc triển khai APSA thể hiện nỗ lực của ASEAN trong ứng phó với những tác động từ tình hình Trung Đông. Theo bà, bên cạnh các tuyên bố chung, ASEAN đang hướng tới những cơ chế hợp tác cụ thể nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực.

Theo cơ chế đang được đề xuất, các nước thành viên có thể cung cấp lượng nhiên liệu tương đương tối đa 10% nhu cầu tiêu thụ thông thường trong nước cho một quốc gia ASEAN đang thiếu hụt. Việc hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và theo nguyên tắc thương mại.

Indonesia đã đề xuất đăng cai trung tâm dự trữ dầu mỏ của ASEAN. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Vahd Nabyl A. Mulachela cho biết mức đóng góp của nước này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu trong nước và khả năng bảo đảm nguồn cung nhiên liệu.

Theo số liệu được công bố, công suất lọc dầu của Indonesia hiện đạt khoảng 1 triệu thùng/ngày, trong khi Singapore-trung tâm lọc dầu lớn nhất ASEAN - có công suất chế biến khoảng 1,5 triệu thùng dầu thô/ngày./.

Libya phát hiện mỏ dầu mới có trữ lượng gần 200 triệu thùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) ngày 17/7 thông báo phát hiện một mỏ dầu mới với trữ lượng ước tính khoảng 195 triệu thùng, dự kiến có công suất khai thác khoảng 5.000 thùng/ngày.

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