Bảy tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 660 tỷ USD

Ngày 3/8, Cục Thống kê công bố tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa bảy tháng năm 2026 đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng trong tháng Bảy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 109,75 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, hoạt động thương mại quốc tế duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ khi so với quy mô tổng kim ngạch 514,95 tỷ USD của cùng kỳ năm 2025 (giai đoạn xuất khẩu đạt 262,65 tỷ USD và nhập khẩu đạt 252,3 tỷ USD). Tuy nhiên, việc nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu đã khiến cán cân thương mại chuyển sang trạng thái nhập siêu 20,52 tỷ USD trong bảy tháng năm nay, chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và đầu tư trong nước đang gia tăng.

Về hoạt động xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Bảy ước đạt 53,08 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước, trong đó khu vực trong nước đạt 10,27 tỷ USD, tăng 2,7% và khu vực FDI đạt 42,81 tỷ USD, tăng 5,0%. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tháng Bảy tăng 25% với khu vực trong nước tăng 14% và khu vực FDI tăng 27,9%.

Tính chung bảy tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 63,64 tỷ USD, chiếm 19,9% tổng kim ngạch, khu vực FDI đạt 255,89 tỷ USD, chiếm 80,1%. Trong bảy tháng qua, có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93% tổng kim ngạch xuất khẩu, bao gồm 7 mặt hàng vượt mốc 10 tỷ USD. Cơ cấu hàng xuất khẩu tiếp tục tập trung vào nhóm hàng công nghiệp chế biến với trị giá 287,91 tỷ USD, chiếm 90,1%, tiếp theo là nhóm hàng nông, lâm sản đạt 22,79 tỷ USD, thủy sản đạt 6,86 tỷ USD và nhiên liệu, khoáng sản đạt 1,97 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Bảy ước đạt 56,67 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước, trong đó khu vực trong nước đạt 13,8 tỷ USD, giảm 2,8% và khu vực FDI đạt 42,87 tỷ USD, tăng 9,3%. So với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu tháng Bảy tăng mạnh 41,4%, với khu vực trong nước tăng 23,7% và khu vực FDI tăng 48,2%.

Lũy kế bảy tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 340,05 tỷ USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực trong nước nhập khẩu đạt 92,14 tỷ USD, tăng 24,1%, khu vực FDI đạt 247,91 tỷ USD, tăng 39,2%. Cả nước hiện có 40 mặt hàng nhập khẩu trị giá trên 1 tỷ USD. Riêng, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm ưu thế tuyệt đối với trị giá 319,95 tỷ USD, tương đương 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu, cụ thể máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 56,9%, nguyên nhiên vật liệu chiếm 37,2%. Bên cạnh đó, nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng nhập khẩu đạt 20,1 tỷ USD.

Về thị trường đối tác thương mại, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch bảy tháng ước đạt 104,7 tỷ USD, mang lại mức xuất siêu 91,4 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Liên minh châu Âu và Nhật Bản cũng là những thị trường xuất siêu trọng điểm với thặng dư lần lượt đạt 26,6 tỷ USD và 1,5 tỷ USD.

Ở chiều nhập khẩu, Trung Quốc là đối tác lớn nhất với kim ngạch đạt 138,6 tỷ USD, dẫn đến mức nhập siêu từ thị trường này lên tới 93 tỷ USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ. Việt Nam cũng ghi nhận mức nhập siêu 32,4 tỷ USD từ Hàn Quốc và 12,2 tỷ USD từ khu vực ASEAN.

Với những biến động trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng Bảy nhập siêu 3,59 tỷ USD, kéo cán cân thương mại bảy tháng nhập siêu 20,52 tỷ USD, trái ngược với mức xuất siêu 10,35 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 28,5 tỷ USD, khu vực FDI xuất siêu 7,98 tỷ USD./.

Sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2026 lập đỉnh kỷ lục trong nhiều năm Theo báo cáo từ Cục Thống kê, sự khởi sắc này đến khi nhiều năng lực sản xuất mới được đưa vào vận hành và hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục mở rộng.