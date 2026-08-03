Vốn đầu tư công và FDI thực hiện tăng trưởng tích cực trong bảy tháng qua

Báo cáo ngày 3/8 của Cục Thống kê cho thấy vốn đầu tư công và FDI thực hiện bảy tháng năm 2026 tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ.

Đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương đã tập trung đẩy mạnh thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tính riêng tháng Bảy, nguồn vốn này ước đạt 98,6 nghìn tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm vốn Trung ương quản lý đạt 17,5 nghìn tỷ đồng (tăng 33,2%) và vốn địa phương quản lý đạt 81 nghìn tỷ đồng (tăng 24,5%).

Tính chung bảy tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 445,5 nghìn tỷ đồng, bằng 39% kế hoạch năm và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn do Trung ương quản lý ước đạt 67,7 nghìn tỷ đồng, bằng 27,1% kế hoạch năm và tăng 19,8%. Xét cụ thể ở khối bộ ngành Trung ương, vốn thực hiện của Bộ Xây dựng đạt 22,7 nghìn tỷ đồng (giảm 30%), Bộ Nông nghiệp và Môi trường đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (giảm 58,7%), Bộ Y tế đạt 599,3 tỷ đồng (giảm 56,2%), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 378,4 tỷ đồng (tăng 6,2%), Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt 299,2 tỷ đồng (giảm 62,6%), Bộ Công Thương đạt 41,1 tỷ đồng (giảm 65,2%).

Vốn do địa phương quản lý ước đạt 377,8 nghìn tỷ đồng, bằng 42,3% kế hoạch năm và tăng 18,2% so với cùng kỳ, với vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 299,8 nghìn tỷ đồng (bằng 42,2% và tăng 16,1%), vốn ngân sách cấp xã đạt 78,0 nghìn tỷ đồng (bằng 42,8% và tăng 26,9%).

Ở khu vực đầu tư nước ngoài, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tính đến ngày 31/7 đạt 38,06 tỷ USD đăng ký, tăng 58,0% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký cấp mới đạt 21,05 tỷ USD với 2.429 dự án, tăng 7,8% về số dự án và gấp 2,1 lần về số vốn. Trong đó. ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút lớn nhất với 11,58 tỷ USD (chiếm 55,0% vốn cấp mới), ngành sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 3,13 tỷ USD. Hiện tại, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,5 tỷ USD (chiếm 35,6%), tiếp đến là Hàn Quốc 5,61 tỷ USD, Hongkong (Trung Quốc) 2,91 tỷ USD, Trung Quốc 1,73 tỷ USD, Nhật Bản 1,37 tỷ USD và Hà Lan 424,3 triệu USD. Bên cạnh đó, cả nước ghi nhận có 666 lượt dự án điều chỉnh tăng thêm với giá trị 10,43 tỷ USD, tăng 4,4%. Tính chung vốn cấp mới và điều chỉnh, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 17,94 tỷ USD (chiếm 57,0%), bất động sản đạt 5,23 tỷ USD.

Cùng với đó, hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1.815 lượt với giá trị 6,58 tỷ USD, tăng 61,6% so với cùng kỳ, tập trung nhiều nhất vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ (2,68 tỷ USD) và bán buôn, bán lẻ (1,96 tỷ USD).

Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam bảy tháng năm 2026 ước đạt 15,2 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất của bảy tháng trong vòng 5 năm qua. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 82,6% đạt 12,55 tỷ USD, bất động sản chiếm 7,5% đạt 1,1 tỷ USD.

Về hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, tính chung bảy tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư đạt 2,36 tỷ USD, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 106 dự án cấp mới đạt 1,17 tỷ USD (gấp 2,9 lần cùng kỳ) và 23 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng thêm 1,19 tỷ USD (gấp 9,2 lần)./.

Gần 187,2 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường trong bảy tháng của năm 2026 Bảy tháng, cả nước có gần 187,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động, tăng 7,5% so với cùng kỳ, trung bình mỗi tháng có 26,7 nghìn doanh nghiệp tham gia thị trường.