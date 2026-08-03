Xây dựng thương hiệu mạnh cho doanh nghiệp Việt

Trước bối cảnh yêu cầu về định vị giá trị doanh nghiệp trên cả thị trường trong nước và quốc tế tăng cao, việc xây dựng thương hiệu Việt mạnh càng trở nên cấp thiết. Nhiều chuyên gia nhận định, xây dựng thương hiệu sẽ giúp doanh nghiệp Việt tạo động lực tăng trưởng mới, chuyển từ cạnh tranh bằng giá cả sang nhiều giá trị phát triển bền vững.

Theo ông Phạm Phú Ngọc Trai, chuyên gia chiến lược thương hiệu, Chủ tịch Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), thương hiệu chính là một trong những động lực quan trọng nhất của mô hình tăng trưởng kinh tế mới bởi trong xu hướng mô hình tăng trưởng dựa trên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất tổng hợp, thương hiệu không chỉ phản ánh hình ảnh doanh nghiệp mà còn trở thành thước đo giá trị đóng góp của doanh nghiệp đối với nền kinh tế.

Hiện nay, những lợi thế như lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên hay thu hút dự án FDI thiên về lắp ráp cho thấy đã gần chạm tới giới hạn. Do đó, doanh nghiệp muốn tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu phải phải xây dựng được thương hiệu đủ mạnh để tạo niềm tin, nâng cao giá trị sản phẩm và gia tăng khả năng giữ lại lợi nhuận.

Tiến sỹ Huỳnh Phước Nghĩa, Giám đốc Trung tâm kinh tế, luật và quản lý (CTELG), Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH cho hay, nhiều nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch sang mô hình kinh tế tích hợp hệ thống, dựa trên dịch chuyển năng lực tổ chức, đồng thời giữ lại giá trị gia tăng lớn hơn cho nền kinh tế.

Chính vì vậy, giá trị thương hiệu, doanh nghiệp không còn được tạo ra đơn thuần từ việc sản xuất nhiều hơn, mà đến từ khả năng thiết kế lại toàn bộ chuỗi giá trị để giữ lại phần giá trị gia tăng lớn hơn.

Tiến sỹ Nghĩa cũng chỉ ra rằng, doanh nghiệp phải thay đổi tư duy ở nhiều khía cạnh, từ việc mở rộng không gian kinh tế ra toàn vùng thay vì giới hạn trong địa giới hành chính. Doanh nghiệp cũng cần chủ động nâng cao năng lực hấp thụ những ngành công nghiệp mới, đến đầu tư mạnh hơn cho nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và tái cấu trúc tổ chức.

Nếu Thành phố Hồ Chí Minh có tầm nhìn 100 năm thì doanh nghiệp của thành phố cũng phải xác định tầm nhìn dài hạn và phát triển bền vững cho ngành nghề, lĩnh vực của mình bởi việc kiến tạo tăng trưởng cùng với thành phố, quốc gia trong kỷ nguyên mới cũng sẽ liên quan đến tầm nhìn và bản lĩnh của mỗi doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp, ông Trần Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Tập đoàn KIDO cho biết, doanh nghiệp đang đẩy mạnh chiến lược tiếp thị và xây dựng thương hiệu trên các kênh trực tuyến (online). Ở khía cạnh tiếp thị, doanh nghiệp áp dụng mô hình 3S (Smart-Speed-Scale), tận dụng đa nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI) để sản xuất nội dung với tốc độ nhanh, cũng như quy mô lớn.

Ông Bảo cho rằng, thương hiệu là một phần trong khung chiến lược phát triển và là tài sản có giá trị, có thể được định giá lên tới hàng triệu USD. Trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới, một trong những yêu cầu cốt lõi đối với doanh nghiệp là chuyển dịch từ mô hình tạo giá trị gia tăng thấp sang giá trị gia tăng cao, mà trong đó thì thương hiệu là một yếu tố cốt lõi.

Ghi nhận thực tế cho thấy, ngay cả những doanh nghiệp đang dẫn đầu thị trường hiện nay cũng đều phải trải qua một quá trình xây dựng thương hiệu từ quy mô nhỏ và vừa. Giai đoạn hiện tại có thể xem là cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), khi động lực tăng trưởng kinh tế càng ngày càng trở nên đáng kể ở những thị trường ngách, chứ không chỉ từ các tập đoàn lớn đã xây dựng thương hiệu mạnh.

Tại Việt Nam, định hướng phát triển hiện nay tập trung vào đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số và ngay cả doanh nghiệp truyền thống muốn duy trì tăng trưởng cũng buộc phải chuyển đổi thích ứng linh hoạt. Bên cạnh đó, khi công nghệ và sản phẩm ngày càng dễ bị sao chép, lợi thế cạnh tranh bền vững không còn nằm ở năng lực sản xuất đơn thuần mà ở khả năng xây dựng thương hiệu, tạo khác biệt và liên tục đổi mới để gia tăng giá trị sản phẩm.

Ở góc độ cơ quan quản lý địa phương, Phó giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Ngọc đánh giá, thương hiệu đã trở thành tài sản chiến lược, phản ánh năng lực quản trị, sức sáng tạo, uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp. Xây dựng doanh nghiệp có thương hiệu mạnh cũng đồng nghĩa với xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, hội nhập và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố.

Mới đây, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Báo Điện tử Tuổi Trẻ, cùng nhiều đơn vị đồng hành, phát động Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2026, dự kiến tổ chức trao giải vào tháng 10/2026. Đây là giải thưởng được tổ chức thường niên, nhằm kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh - một đô thị đặc biệt với không gian kinh tế được mở rộng.

Bà Ngọc chia sẻ thêm, Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hợp nhất đã trở thành đô thị đặc biệt, với quy mô diện tích hơn 6.700 km2, dân số trên 14 triệu người, hội tụ lợi thế của trung tâm tài chính-thương mại-dịch vụ, công nghiệp -công nghệ và cửa ngõ logistics-kinh tế biển.

Việc xây dựng những doanh nghiệp với thương hiệu mạnh không chỉ mang ý nghĩa đối với từng doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy, năm 2026 mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, nhất là thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ mang lại cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp thu thành tựu khoa học và công nghệ, đổi mới tư duy phát triển.

Cụ thể, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và xây dựng thương hiệu dựa trên giá trị cốt lõi về chất lượng, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững./.

Việt Nam tiến một bước quan trọng hướng tới phát triển doanh nghiệp bền vững Truyền thông Thụy Sĩ cho rằng, việc phê duyệt chương trình quốc gia mới phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc đưa tính bền vững trở thành trọng tâm trong chương trình phát triển doanh nghiệp.

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