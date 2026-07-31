Một ngày trải nghiệm Techcombank OneU tại Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh

Với các hoạt động đậm nét văn hóa phương Nam và triệu ưu đãi độc quyền, Techcombank OneU biến hành trình tích và dùng U-Point thành trải nghiệm thú vị trong nhịp sống hàng ngày.

Không gian văn hóa đậm chất phương Nam với các nghệ sỹ hát lô tô, hội chợ, gian hàng ẩm thực cùng những hoạt động tương tác và trải nghiệm hiện đại đã mang tới Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh - không gian du lịch mang tính biểu tượng của thành phố - một ngày hội trải nghiệm Techcombank OneU.

Một ngày khám phá Techcombank OneU giữa lòng thành phố

Từ sáng đến tối, từ “Nhà hát U-Point,” “Hội chợ U-Point,” “Sạp báo U-Point” đến khu ẩm thực, hàng chục ngàn người tham dự đã hào hứng chinh phục các thử thách, tích lũy U-Point và khám phá hệ sinh thái ưu đãi của Techcombank OneU.

Sự xuất hiện và những màn “kêu số” dí dỏm của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời đã thu hút đông đảo người tham gia sự kiện lẫn du khách đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng hò reo đã biến khu vực trung tâm thành phố hiện đại thành một không gian mang đậm bản sắc văn hóa địa phương nhưng vẫn kết nối liền mạch với trải nghiệm số trên Techcombank Mobile.

Du khách hào hứng với các hoạt động thú vị tại sự kiện. (Ảnh: Vietnam+)

Ban đầu, anh Võ Anh Phú (29 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) chỉ định ghé qua sân khấu lô tô vài phút vì tò mò. Thế nhưng, các gian trò chơi mang màu sắc hội chợ phương Nam khiến kế hoạch “ghé cho biết” nhanh chóng kéo dài thành hơn một buổi sáng khám phá Techcombank OneU.

Tại khu trò chơi, thử thách phóng phi tiêu nhanh chóng cuốn anh vào không khí như đang ở các hội chợ truyền thống. Mỗi thử thách hoàn thành đều mang về thêm U-Point, giúp anh hình dung rõ hơn cách chương trình vận hành ngay trong thực tế thay vì chỉ qua những lời giới thiệu.

Sau khi tích lũy kha khá điểm, điểm dừng chân tiếp theo của anh là khu vực ẩm thực. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, anh thành công đổi thành ưu đãi và tận hưởng những món mình yêu thích với mức giảm giá hấp dẫn.

Nhưng hành trình tận hưởng hệ sinh thái ưu đãi đa tầng trải nghiệm của Techcombank OneU không dừng lại ở các ưu đãi tại sự kiện. Dịp hè này, người dùng có thể trải nghiệm bản đồ “Khám phá Việt Nam rực rỡ” với các tính năng như “Quán ngon gần bạn”, “Ưu đãi quanh bạn” khi cần lên kế hoạch chuyến đi, tìm kiếm địa điểm ăn uống, vui chơi đến sử dụng U-Point và voucher tại hàng nghìn điểm bán ở nhiều địa phương du lịch trên cả nước.

Trước khi rời khu trải nghiệm, anh Phú dừng lại tại khu vực của máy khám sức khỏe AI. Chỉ sau vài phút quét gương mặt và mống mắt, hệ thống AI đưa ra những phân tích sức khỏe cơ bản cùng các tư vấn ban đầu từ chuyên viên tư vấn. Một trải nghiệm ngắn nhưng đủ để anh nhận ra Techcombank OneU không chỉ gắn với ưu đãi tiêu dùng, du lịch, giải trí mà còn mở rộng sang cả nhu cầu quan trọng hơn trong cuộc sống.

Chỉ trong một buổi sáng, từ giải trí, ẩm thực đến chăm sóc sức khỏe đều được kết nối trong cùng một hành trình. Với anh Phú, đó cũng là điều bất ngờ nhất sau khi tham gia Techcombank OneU Day. Đây cũng là cách Techcombank đưa chương trình khách hàng thân thiết vượt ra khỏi vai trò của một cơ chế tích điểm và tri ân khách hàng truyền thống, trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm, tận hưởng và chăm sóc bản thân hằng ngày của khách hàng.

“Tôi nhận ra điểm khác biệt của Techcombank OneU nằm ở cơ chế tích lũy U-Point, với đa tầng ưu đãi và cả tích điểm ngay trong một giao dịch, đồng thời mọi chi tiêu hàng ngày đều có thể chuyển thành những lợi ích thiết thực, phù hợp với nhu cầu và sở thích của mỗi người,” anh nói.

Khi ánh nắng nhạt dần và mặt trời dần khuất sau tháp chuông nhà thờ, không khí lễ hội vẫn chưa hạ nhiệt. Quảng trường tiếp tục đông kín người chờ phần biểu diễn của nghệ sĩ Cheng, gương mặt được nhiều khán giả yêu mến qua chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Sau những tiết mục sôi động, nhiều người hâm mộ còn có cơ hội gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với thần tượng sau khi hoàn thành các thử thách của Techcombank OneU - món quà bất ngờ dành cho các Gai Con từ Kim chủ của năm.

Một ngày khám phá Techcombank OneU giữa lòng thành phố. (Ảnh: Vietnam+)

Với Thanh Trúc (25 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh), điều đáng nhớ nhất trong sự kiện là lần đầu tiên cô đổi U-Point để nhận cơ hội giao lưu trực tiếp cùng thần tượng.

“Trước đây mình chỉ nghĩ tích điểm là để hoàn tiền. Hôm nay mình mới thấy điểm thưởng cũng có thể đổi lấy những trải nghiệm mà mình thật sự yêu thích - những đặc quyền không thể tìm thấy ở đâu khác,” Thanh Trúc chia sẻ.

Sau sự kiện, cô cho biết tiếp tục sử dụng Techcombank OneU để tích lũy U-Point đổi vé concert, các sự kiện giải trí cũng như tham gia những hoạt động thể thao quy mô như Giải Marathon Quốc tế Techcombank tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tới đây.

Techcombank OneU đồng hành cùng mọi nhu cầu trong cuộc sống

Khi rời Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, anh Phú mang theo một ly cà phê yêu thích vừa đổi bằng U-Point, còn Thanh Trúc háo hức chờ buổi gặp thần tượng. Hai trải nghiệm rất khác nhau nhưng đều bắt đầu từ những tương tác nhỏ trong một ngày cuối tuần.

Đó cũng là điều Techcombank OneU hướng tới: để mỗi giao dịch của mọi khách hàng không chỉ kết thúc bằng việc nhận điểm thưởng mà còn mở ra một hệ sinh thái ưu đãi phục vụ cho mọi phong cách sống.

Với thông điệp “Đa tầng ưu đãi, Lợi ích tối ưu,” chương trình khách hàng thân thiết Techcombank OneU cho phép khách hàng tích lũy và sử dụng U-Point linh hoạt trong mọi điểm chạm tài chính cùng hệ sinh thái ưu đãi rộng lớn, tập trung vào ba nhóm trải nghiệm chính gồm ẩm thực - du lịch, giải trí và thể thao - chăm sóc sức khỏe.

Khách hàng có thể tích lũy U-Point thông qua nhiều hoạt động hằng ngày như quét mã QR cửa hàng Techcombank hoặc QR VNPAY, chi tiêu bằng thẻ, sử dụng Techcombank Sinh Lời Tự Động, thanh toán hóa đơn… và đặc quyền điểm thưởng theo phân hạng hội viên. Từ ăn uống, mua sắm, du lịch đến giải trí và chăm sóc sức khỏe, hệ sinh thái Techcombank OneU hiện kết nối hơn 200 đối tác, 500 thương hiệu và khoảng 9.000 điểm chấp nhận trên toàn quốc, giúp khách hàng dễ dàng tích lũy và sử dụng U-Point trong cuộc sống hằng ngày.

Không chỉ mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng, Techcombank OneU còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong hệ sinh thái đối tác của Techcombank. Nhờ nền tảng này, các điểm bán có thể quảng bá sản phẩm, thu hút khách hàng mới và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt mà không cần tự đầu tư chương trình riêng.

Thông qua chương trình khách hàng thân thiết Techcombank OneU, Techcombank hướng tới xây dựng một hệ sinh thái giá trị bền vững, tạo lợi ích cho khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng và phát triển kinh tế địa phương, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Techcombank lãi trước thuế 32.500 tỷ đồng nhờ hệ sinh thái và số hóa Techcombank báo cáo lợi nhuận trước thuế 2025 vượt mục tiêu đạt 32.500 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh nhờ chiến lược số hóa, đa dạng hóa danh mục và mở rộng khách hàng.