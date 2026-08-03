Thu ngân sách trong bảy tháng đạt trên 1.834 nghìn tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán

Đại diện Cục Thống kê ngày 3/8 cho hay thu ngân sách Nhà nước bảy tháng năm 2026 ước tăng 16%, trong khi chi ngân sách tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Về hoạt động thu ngân sách Nhà nước, tổng thu tính riêng trong tháng Bảy ước đạt 259,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế bảy tháng của năm 2026, tổng thu ngân sách ước đạt 1.834,6 nghìn tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Trong các khoản thu chính, thu nội địa tháng Bảy ước đạt 228,3 nghìn tỷ đồng, nâng tổng thu nội địa lũy kế bảy tháng lên 1.587,5 nghìn tỷ đồng, đạt 72,2% dự toán năm, đóng góp 86,5% tổng thu ngân sách và tăng 16,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoản thu từ dầu thô trong tháng Bảy ước đạt 6,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế bảy tháng ước đạt 37,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán năm, chiếm 2,0% tổng thu ngân sách và tăng 29,6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng Bảy ước đạt 25,1 nghìn tỷ đồng, nâng tổng thu lũy kế bảy tháng ở lĩnh vực này lên mức 208,8 nghìn tỷ đồng, đạt 75,1% dự toán năm, chiếm 11,4% tổng thu ngân sách và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động chi ngân sách Nhà nước, tổng chi trong tháng Bảy ước đạt 215,4 nghìn tỷ đồng. Tính chung bảy tháng năm 2026, chi ngân sách ước đạt 1.364,3 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán năm và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn chi này bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn, cũng như công tác chi trả cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu, trợ cấp xã hội và an sinh xã hội.

Báo cáo cho thấy chi thường xuyên bảy tháng đạt 875 nghìn tỷ đồng, bằng 48,4% dự toán năm, chiếm tỷ trọng 64,1% tổng chi ngân sách Nhà nước (so với mục tiêu định hướng đề ra cho cả năm 2026 đối với chỉ số này là 57,3%) và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Chi đầu tư phát triển đạt 418,9 nghìn tỷ đồng, bằng 37,4% dự toán năm, chiếm tỷ trọng 30,7% tổng chi ngân sách Nhà nước (so với mục tiêu định hướng năm 2026 đối với chỉ số này là 35,5%) và tăng 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, hoạt động chi trả nợ lãi bảy tháng năm 2026 ước đạt 68,4 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán năm, chiếm tỷ trọng 5% tổng chi ngân sách và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước./.

Vốn đầu tư công và FDI thực hiện tăng trưởng tích cực trong bảy tháng qua Báo cáo cho biết về nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương đã tập trung đẩy mạnh thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.