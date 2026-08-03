Đồng yen phản ứng tích cực sau động thái phối hợp can thiệp của Nhật Bản và Mỹ

Sáng ngày 3/8, đồng yen tăng lên khoảng 156 yen đổi 1 USD, từ ngưỡng trên 157 yen, sau khi Nhật Bản và Mỹ thông báo phối hợp can thiệp mua đồng yen vào cuối tuần trước.

Vào lúc 9 giờ 38 phút theo giờ Nhật Bản, đồng yen giao dịch ở mức 155,86-155,91 yen đổi 1 USD, so với mức 157,33-157,43 yen tại New York và 160,20-160,22 yen tại Tokyo vào lúc 17 giờ ngày 31/7. Những diễn biến trên thị trường cho thấy những tác động tích cực ban đầu của sự phối hợp giữa Chính phủ Nhật Bản và Mỹ trong can thiệp vào thị trường tài chính.

Ngày 3/8, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama xác nhận Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp tiến hành can thiệp mua đồng yen trên thị trường ngoại hối vào ngày 31/7. Đây là lần đầu tiên trong vòng 15 năm, hai nước thực hiện biện pháp này, đồng thời cả Nhật Bản và Mỹ đều khẳng định sẵn sàng tiếp tục hành động nếu cần thiết.

Bộ trưởng Katayama xác nhận đã tiến hành khoảng 10 cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent để trao đổi và thống nhất quan điểm về việc phối hợp can thiệp vào thị trường. Bà nhấn mạnh hai bên sẽ “không do dự trong việc phối hợp can thiệp vào thị trường để ngăn chặn tình trạng đồng yen mất giá.”

Tại Washington, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành mua đồng yen theo đề nghị của Chính phủ Nhật Bản, đồng thời cho rằng hành động này cũng sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho Mỹ.

Trước khi các cơ quan chức năng Nhật Bản và Mỹ hành động, đồng yen ngày 30/7 được giao dịch gần mức thấp nhất trong khoảng 40 năm so với đồng USD, có thời điểm tiến sát ngưỡng 164 yen đổi 1 USD.

Hoạt động can thiệp được thực hiện trong phiên giao dịch tại New York ngày 31/7, giúp đồng tiền Nhật Bản có thời điểm tăng lên khoảng 157,20 yen đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ giữa tháng 5. Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản xác nhận cơ quan quản lý tiền tệ đã tiến hành can thiệp bằng cách mua đồng yen và bán đồng USD.

Ngày 2/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cũng tuyên bố ủng hộ lập trường của Nhật Bản về việc hành động trên thị trường tài chính nhằm đưa đồng yen, hiện đang bị định giá thấp nghiêm trọng, trở lại mức phù hợp.

Trong bối cảnh đồng yen tiếp tục mất giá ở mức lịch sử, Chính phủ và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nhiều lần tiến hành can thiệp mua yen từ tối 30/7 đến rạng sáng 1/8.

Nhận định về các động thái mới này, một chuyên gia tài chính Nhật Bản cho rằng việc Bộ trưởng Katayama thể hiện rõ lập trường về việc phối hợp với Mỹ can thiệp vào thị trường đã tạo ra hiệu quả nhất định trong việc điều chỉnh tình trạng đồng yen mất giá. Chuyên gia này cũng dự báo sẽ có thêm một đợt can thiệp mới có thể được tiến hành trong ngày hôm nay 3/8.

Hiệu quả kéo dài của đợt can thiệp mới nhất vẫn cần được theo dõi, trong bối cảnh các thị trường tài chính đang đánh giá khả năng Nhật Bản tăng phát hành trái phiếu chính phủ để tài trợ cho các chính sách thuế và chi tiêu của nước này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 31/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết ông mong đợi cuộc gặp với Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản, Kazuo Ueda, tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến được tổ chức tại Mỹ trong tháng 8. Ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể phải đối mặt với sức ép tăng lãi suất khi chuẩn bị cho cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo vào tháng 9 tới.

Chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng trung ương Nhật Bản từng can thiệp vào thị trường ngoại hối ngày 30/4 bằng cách bán USD và mua yen. Tuy nhiên, hoạt động can thiệp đơn phương của Nhật Bản đã không thể khắc phục tình trạng suy yếu của đồng yen.

Lần gần nhất Nhật Bản và Mỹ phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối là vào tháng 3/2011, nhằm kiềm chế đà tăng giá của đồng yen sau trận động đất và sóng thần nghiêm trọng tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản./.

Nhật Bản-Mỹ xác nhận can thiệp thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng yen Để ứng phó đà mất giá mạnh của đồng yen, Nhật Bản và Mỹ lần đầu phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối sau 15 năm, đồng thời khẳng định sẵn sàng hành động trở lại nếu cần thiết.

​

​

​

​