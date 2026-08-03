Ấn định hàng loạt mốc thời gian hoàn thành giải ngân đầu tư công

Sau nhiều tháng giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư bước vào giai đoạn "chạy nước rút," hoàn thành hàng loạt thủ tục đầu tư theo các mốc thời gian cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tránh tình trạng vốn được giao nhưng không thể đưa vào nền kinh tế.

Động thái trên được Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra ngay ngày đầu tiên của tháng 8, sau Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, khi Hội đồng Nhân dân thông qua nhiều nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trước yêu cầu cấp bách thúc giục từ Hội đồng Nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai khẩn cấp nhiều nhiệm vụ với thời hạn hoàn thành rõ ràng.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện toàn bộ thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng xây lắp và thực hiện tạm ứng theo quy định.

Đối với các dự án được phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật, việc giải ngân và tạm ứng hợp đồng phải hoàn thành trước ngày 31/8/2026; các dự án có báo cáo nghiên cứu khả thi phải hoàn thành trước cuối tháng 9/2026. Đây được xem là yêu cầu cấp bách nhằm đưa nguồn vốn đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh phân bổ nhanh chóng đi vào thực tế.

Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp bauxite-alumin-nhôm của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Song song đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2027. Tất cả hồ sơ các dự án dự kiến khởi công mới phải được hoàn thiện và trình phê duyệt trước ngày 31/10/2026. Những công trình hoàn tất thủ tục đầu tư đúng tiến độ sẽ được tỉnh ưu tiên bố trí vốn để triển khai trong năm 2027.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Ủy ban Nhân dân các xã, phường và đặc khu được yêu cầu hoàn thành việc rà soát, xây dựng và trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp phân bổ kế hoạch vốn trước ngày 10/8/2026. Các dự án chưa hoàn tất chủ trương đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm đủ điều kiện bố trí vốn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân gần nhất.

Sở Tài chính cũng được giao tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phần vốn trung hạn còn lại chưa phân bổ và phải báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30/7/2026.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương hoàn thành việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán năm 2026 trước ngày 10/8/2026. Các dự án khởi công mới trong năm phải hoàn tất quyết định đầu tư trước ngày 15/8 và hoàn thành các thủ tục đầu tư trong tháng 8. Đặc biệt, tất cả các dự án khởi công mới năm 2026 phải thực hiện giải ngân, tạm ứng hợp đồng xây lắp trước ngày 30/9/2026.

Việc ấn định dày đặc các "mốc chốt" từ cuối tháng 7 đến hết tháng 10 cho thấy quyết tâm của chính quyền Lâm Đồng trong việc khắc phục tình trạng giải ngân chậm, đưa nguồn vốn đầu tư công sớm phát huy hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2026.

Trước đó ngày 22/6, phóng viên TTXVN đã thông tin “Giải ngân vốn đầu tư công ở Lâm Đồng chỉ đạt 15% kế hoạch.” Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, song tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong 6 tháng đầu năm 2026 mới chỉ đạt 15% tổng kế hoạch vốn năm 2026 và năm 2025 chuyển sang.

Việc giải ngân đang bộc lộ nhiều hạn chế trong lĩnh vực chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện dự án và năng lực của một số chủ đầu tư, nhà thầu. Trước thực trạng này, tỉnh đang tập trung triển khai hàng loạt giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm.

Theo báo cáo ngày 17/6/2026 của Bộ Tài chính về lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến hết ngày 11/6 của các bộ, ngành, địa phương, thì tỉnh Lâm Đồng đang đứng thứ 32/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, với tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 14%.../.

Bộ Tài chính: Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 356,9 nghìn tỷ đồng Đến hết ngày 30/6/2026, cả nước đã giải ngân 356.935,1 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

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