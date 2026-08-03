Bộ Y tế: Đề xuất quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh y học gia đình

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà, từ xa.

Dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, khám bệnh, chữa bệnh bệnh tại nhà, khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Tại dự thảo, Bộ Y tế nêu, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện bởi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bao gồm: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp phép hoạt động theo một trong các hình thức khác theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp ban đầu, cấp cơ bản dưới 50 điểm có phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình.

Về điều kiện khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, dự thảo nêu rõ thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Về phạm vi khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình bao gồm khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, nội khoa; thực hiện các dịch vụ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình được Sở Y tế tỉnh, thành phố phân bổ số lượng thẻ bảo hiểm y tế ban đầu cá nhân hoặc theo hộ gia đình cho người sinh sống trên địa bàn xã, phường, đặc khu nơi cơ sở đặt địa điểm hoạt động.

Người bệnh đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh y học gia đình được khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo chính sách quy định, khám sàng lọc bệnh tật, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe, lập hồ sơ sức khỏe để quản lý theo vòng đời và được chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo chỉ định của bác sỹ điều trị theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng cơ cấu chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trọn gói trên cơ sở các chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Gói dịch vụ được tính thêm các chi phí nhân lực, công nghệ thông tin và chi phí trực tiếp khác phục vụ cho việc lập cập nhật hồ sơ và quản lý sức khoẻ theo danh mục dịch vụ do Sở Y tế phê duyệt.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định tại Thông tư này./.

Siết giám định, kiểm soát chặt chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Những tháng cuối năm, BHXH Việt Nam sẽ tăng cường giám định, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xử lý kịp thời các bất cập nhằm sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế.