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Hàn Quốc lần đầu thử nghiệm rà phá thủy lôi ứng dụng AI

Dựa trên báo cáo của hệ thống AI, tàu Ongjin cùng các tàu không người lái đã thiết lập các khu vực tìm kiếm nhằm phát hiện những thủy lôi giả định được bố trí dưới biển.

Tàu rà phá thủy lôi Ongjin. (Nguồn: Yonhap)
Tàu rà phá thủy lôi Ongjin. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 3/8, Hải quân Hàn Quốc cho biết đã tiến hành cuộc thử nghiệm rà phá thủy lôi đầu tiên sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phương tiện không người lái, trong nỗ lực nâng cao năng lực tác chiến hàng hải trong tương lai.

Theo Hải quân Hàn Quốc, kịch bản giả định của cuộc diễn tập bắt đầu trong tình huống cảng Busan bị phong tỏa bởi thủy lôi của đối phương. Nhiệm vụ tác chiến trong cuộc thử nghiệm được điều phối bởi hệ thống “sỹ quan tham mưu AI.”

Hệ thống này phân tích các điều kiện thời tiết, dòng chảy trên biển và đưa ra hướng dẫn hỗ trợ sỹ quan chỉ huy trên tàu Ongjin cũng như hai tàu không người lái.

Cuộc thử nghiệm do Tập đoàn quốc phòng Hàn Quốc Hanwha Systems phối hợp chủ trì, được tổ chức tại một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Busan, miền Đông Nam Hàn Quốc.

Tham gia diễn tập có tàu rà phá thủy lôi Ongjin trọng tải 730 tấn của Hải quân, các máy bay không người lái trinh sát, cùng hai phương tiện mặt nước không người lái (USV) và một phương tiện tự hành dưới nước (AUV) do Hanwha phát triển.

Dựa trên báo cáo của hệ thống AI, tàu Ongjin cùng các tàu không người lái đã thiết lập các khu vực tìm kiếm nhằm phát hiện những thủy lôi giả định được bố trí dưới biển.

Trong khi đó, các máy bay không người lái trinh sát đồng thời đánh giá môi trường tác chiến xung quanh cảng.

Hải quân Hàn Quốc khẳng định cuộc thử nghiệm đã chứng minh tính hiệu quả của việc kết hợp các nhiệm vụ được AI hỗ trợ với hoạt động phối hợp giữa lực lượng có người điều khiển và phương tiện không người lái trong các chiến dịch hải quân tương lai./.

(Vietnam+)
#Hàn Quốc #Hải quân Hàn Quốc #rà phá thủy lôi #trí tuệ nhân tạo #tàu Ongjin Hàn Quốc
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