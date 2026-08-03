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Tàu chiến Hàn Quốc giành danh hiệu 'Top Gun trên biển' tại RIMPAC sau 16 năm

Tàu khu trục ROKS Daejeon đã vượt qua các tàu chiến của nhiều quốc gia để giành kết quả cao nhất trong cuộc thi đánh giá năng lực pháo binh diễn ra tại vùng biển Hawaii (Mỹ).

Nhật Hưng
Tàu khu trục Eulji Mundeok của Hải quân Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Taean ngày 4/1/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tàu khu trục Eulji Mundeok của Hải quân Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Taean ngày 4/1/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hải quân Hàn Quốc ngày 2/8 cho biết tàu khu trục ROKS Daejeon đã được trao danh hiệu “Top Gun trên biển” tại cuộc tập trận hải quân đa quốc gia RIMPAC 2026, đánh dấu lần đầu tiên sau 16 năm một tàu chiến Hàn Quốc giành thành tích cao nhất ở hạng mục thi pháo binh hải quân.

Tàu khu trục ROKS Daejeon (3.100 tấn) đã vượt qua các tàu chiến của nhiều quốc gia để giành kết quả cao nhất trong cuộc thi đánh giá năng lực pháo binh diễn ra tại vùng biển Hawaii (Mỹ).

Danh hiệu “Top Gun trên biển” được trao cho tàu có thành tích tốt nhất dựa trên các tiêu chí như độ chính xác khi bắn, thời gian phản ứng và khả năng phối hợp của kíp chiến đấu.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, Hải quân Hàn Quốc giành được danh hiệu này tại RIMPAC, sau khi tàu khu trục Aegis ROKS Sejong Đại đế được vinh danh.

RIMPAC là cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới, do Hải quân Mỹ tổ chức hai năm một lần tại khu vực Hawaii, với sự tham gia của hàng chục quốc gia đồng minh và đối tác, nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến, bảo đảm an ninh hàng hải và tăng cường năng lực ứng phó các thách thức trên biển.

Theo Hải quân Hàn Quốc, thành tích của ROKS Daejeon phản ánh năng lực huấn luyện, khả năng vận hành vũ khí và mức độ tương thích tác chiến của lực lượng này trong môi trường hợp tác quân sự đa quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hải quân Hàn Quốc #trận hải quân đa quốc gia #Tàu chiến Hàn Quốc Hàn Quốc
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