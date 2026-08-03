Tác phẩm điện ảnh “Mưa đỏ” và hành trình gắn kết chiến lược Việt-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2026) và 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Vientiane, Lào, đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Công ty Star Telecom (Unitel) tổ chức chuỗi hoạt động trình chiếu bộ phim điện ảnh đặc biệt “Mưa đỏ.”



Sự kiện này không chỉ là một hoạt động văn hóa nghệ thuật đơn thuần, mà đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị-tư tưởng sâu sắc, trực tiếp hiện thực hóa chủ trương tăng cường “gắn kết chiến lược” giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào trong giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Lào đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu hợp tác ngày càng cao, việc củng cố nền tảng tư tưởng, tình cảm, ý thức lịch sử cho cán bộ và người dân hai nước có ý nghĩa rất sâu sắc.

Chuỗi hoạt động chiếu phim “Mưa đỏ” chính là nhịp cầu văn hóa tinh tế, biến những định hướng ngoại giao mang tầm chiến lược thành những trải nghiệm cảm xúc chân thực, chạm tới trái tim người xem.



Bộ phim “Mưa đỏ” tái hiện cuộc chiến đấu quả cảm 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa Hè năm 1972, một trong những thiên sử thi bi hùng hoành tráng nhất của dân tộc Việt Nam.

Qua những thước phim chân thực, khốc liệt, nhưng chan chứa nhân văn, người xem không chỉ thấy được sự tàn khốc của chiến tranh xâm lược mà còn cảm nhận sâu sắc bản lĩnh, tình yêu quê hương và tinh thần hy sinh cao cả của thế hệ trẻ dũng cảm, kiên cường và giàu lòng yêu nước.



Theo dõi trọn vẹn bộ phim với sự xúc động nghẹn ngào, Giáo sư, tiến sỹ Boviengkham Vongdala, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghệ và truyền thông Lào, chia sẻ rằng trước khi xem phim, ông đã tìm mua bằng được cuốn tiểu thuyết “Mưa đỏ” bằng tiếng Việt để đọc.

Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu lịch sử và một nhà lãnh đạo từng gắn bó nhiều năm với công tác đối ngoại song phương, giáo sư, tiến sỹ Vongdala phân tích sâu sắc giá trị giáo dục và tầm vóc chiến lược của sự kiện lịch sử này.

Theo ông, “tác phẩm có giá trị giáo dục rất lớn khi khắc họa chân thực thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ đó. Họ không phải là những người lính chuyên nghiệp, mà chỉ là những thanh niên, sinh viên bình thường, có người là nhạc sỹ, họa sỹ, nghệ sỹ vĩ cầm, hay như nhân vật chú lính trẻ tên Tú vừa mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông còn chưa kịp nhận bằng. Tất cả họ đã gác lại bút nghiên, hội tụ về Thành cổ Quảng Trị để chiến đấu bảo vệ mảnh đất này. Dù chưa từng qua các khóa huấn luyện quân sự chính quy, nhưng chính lòng yêu nước nồng nàn đã thôi thúc họ cầm súng, kiên cường chiến đấu đến giây phút cuối cùng.”



Một điểm lắng đọng đặc biệt trong bộ phim “Mưa đỏ” mà Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam tâm đắc, đó chính là tinh thần lạc quan và nhân văn của người lính cách mạng. Giữa mưa bom đạn lửa, hình ảnh chú lính trẻ nhặt một chú chim nhỏ đem về chăm sóc trong căn hầm chiến trường đã trở thành biểu tượng cho tình yêu cuộc sống và khát vọng hòa bình mãnh liệt.

Đặc biệt, giáo sư, tiến sỹ Vongdala đã làm rõ mối liên hệ khăng khít, mang tính bước ngoặt giữa chiến thắng Quảng Trị và tiến trình cách mạng Lào.

Ông nhấn mạnh: “Cuộc chiến đấu anh dũng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm khói lửa năm 1972 chính là tiền đề, là điều kiện tiên quyết tạo lợi thế chiến lược trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris, buộc các bên phải ký kết Hiệp định Paris về lập lại hòa bình tại Việt Nam vào năm 1973. Nếu không có thắng lợi tại Quảng Trị, vị thế của chúng ta tại Hội nghị Paris đã không thể mạnh mẽ đến như vậy. Hội nghị Paris có vai trò tối quan trọng đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng không chỉ của Việt Nam mà của cả nước Lào. Nhờ có Hiệp định Paris 1973, cách mạng Lào mới tiến tới ký kết Hiệp định Vientiane năm 1973, tạo đà cho cuộc nổi dậy giành chính quyền và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào năm 1975. Do đó, chiến thắng 81 ngày đêm Quảng Trị mang ý nghĩa lịch sử to lớn đối với cả hai dân tộc Việt Nam và Lào.”



Từ xúc động cá nhân khi đưa cả con trai, đại diện cho thế hệ trẻ cùng đi xem phim, giáo sư, tiến sỹ Vongdala đã đề xuất một giải pháp mang tính lan tỏa rộng lớn: “Việc chiếu phim cho cán bộ lãnh đạo và kiều bào mới chỉ tiếp cận được một phạm vi nhất định. Bộ Văn hóa và Du lịch Lào cùng Ban Tuyên huấn Trung ương Lào cần phối hợp xin cấp phép để đưa bộ phim công chiếu rộng rãi tại các rạp phim công cộng và phát sóng trên các kênh truyền hình quốc gia Lào. Có như vậy, hiệu quả tuyên truyền về truyền thống lịch sử và tình đoàn kết gắn bó Lào-Việt Nam mới thực sự sâu rộng và lan tỏa đến từng người dân.”



Đối với những cán bộ làm công tác trong lĩnh vực tuyên huấn và quốc phòng của Lào, “Mưa đỏ” không chỉ là một tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn là thước phim tư liệu lịch sử vô giá.



Vụ trưởng Vụ Tuyên huấn, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Boualay Phanouvong xúc động chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ được nghe kể về sự khốc liệt của chiến tranh, về sự quả cảm của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam khi sang sát cánh giúp đỡ cách mạng Lào. Hôm nay, khi được trực tiếp xem bộ phim 'Mưa đỏ', tôi đã cảm nhận được sâu sắc hơn sự tàn khốc của chiến tranh và thấy rõ ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân Việt Nam anh em.”

Ông nhấn mạnh chính sự thấu hiểu lịch sử này giúp mỗi người dân Lào hôm nay hiểu rõ vì sao các chuyên gia và chiến sỹ quan tình nguyện Việt Nam đã không tiếc máu xương, sẵn sàng chiến đấu và ngã xuống trên đất nước Lào, và ngược lại, nhân dân Lào các dân tộc cũng luôn mở rộng vòng tay che chở, kề vai sát cánh cùng các chiến sỹ Việt Nam trên mọi chiến hào.



Vụ trưởng Vụ Tuyên huấn, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khẳng định: “Bộ phim không chỉ tái hiện lịch sử mà còn giúp chúng ta cảm nhận được sâu sắc nét đẹp văn hóa, phong tục và đặc biệt là tình nghĩa thủy chung, tối lửa tắt đèn có nhau của hai dân tộc anh em Lào-Việt Nam. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, người dân Lào khi xem bộ phim này sẽ vô cùng xúc động, khắc sâu trong tim liên minh chiến đấu đặc biệt Lào-Việt Nam. Từ đó, thế hệ trẻ của hai nước sẽ tiếp tục kế thừa, giữ gìn, vun đắp và phát triển để mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi trường tồn và ngày càng bền chặt.”



Đồng tình với các nhận định trên, Thiếu tướng Boutsady Inthalangsy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Lào, đánh giá cao sáng kiến của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đồng thời khẳng định bộ phim “Mưa đỏ” là bài học lịch sử trực quan sinh động nhất dành cho lực lượng vũ trang hai nước Lào-Việt Nam.

Thiếu tướng Inthalangsy nhấn mạnh: “Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự gắn kết, hòa quyện xương máu giữa hai quân đội Lào và Việt Nam vẫn luôn in đậm trong tâm khảm của mỗi người dân Lào. Đối với những người trẻ chưa từng trải qua chiến tranh, những thước phim này giống như một chuyến du hành ngược thời gian, giúp họ cảm nhận một cách chân thực nhất không khí hào hùng của cuộc chiến đấu năm xưa, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng của hai nước.”



Sức mạnh lan tỏa của bộ phim “Mưa đỏ” không chỉ dừng lại ở không gian hội trường, mà vẫn đang tiếp tục thấm sâu vào tâm thức của những người trẻ tuổi và những người làm công tác giáo dục, những người mang trọng trách “truyền lửa” cho thế hệ mai sau.



Chị Minouttham Nammountry, một nhân viên trẻ làm việc tại Công ty Star Telecom (Unitel) - biểu tượng của sự hợp tác kinh tế thành công giữa Quân đội nhân dân hai nước Việt Nam-Lào bày tỏ: “Bộ phim giúp thế hệ trẻ như chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng để giành lại và bảo vệ được toàn vẹn độc lập, chủ quyền của mảnh đất quê hương là điều không hề dễ dàng, phải đánh đổi bằng rất nhiều xương máu. Bộ phim ‘Mưa đỏ' đã làm nổi bật giá trị thiêng liêng và tầm quan trọng vô giá của hòa bình.”



Cô Nguyễn Thị Lan Chi, Phó Hiệu trưởng Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, cho biết sẽ dùng chính những câu chuyện chân thực trong phim "Mưa Đỏ" để giáo dục học sinh về tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào. (Ảnh: Xuân Tú /TTXVN)

Ở góc độ một người gieo mầm tri thức, cô Nguyễn Thị Lan Chi, Phó Hiệu trưởng Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã chia sẻ kế hoạch biến những cảm xúc từ bộ phim thành bài giảng thực tế, theo đó, sẽ cố gắng truyền đạt những kiến thức lịch sử này đến các em học sinh. Cô muốn dùng chính những câu chuyện chân thực này để giáo dục các em về tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, để các em từ khi còn trên ghế nhà trường đã có ý thức trách nhiệm phải gìn giữ và vun đắp để mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.



Nghị quyết và thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào luôn nhấn mạnh yêu cầu đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả và “gắn kết chiến lược.” Việc tổ chức chuỗi công chiếu bộ phim “Mưa đỏ” tại thủ đô Vientiane nhân kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào và 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ là một minh chứng sinh động cho thấy văn hóa và thông tin tuyên truyền đối ngoại không chỉ là kênh giao lưu, mà chính là trụ cột vững chắc để củng cố sự tin cậy chính trị, thắt chặt tình cảm đồng chí, anh em giữa hai nước Việt Nam-Lào.



Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những bài học lịch sử về lòng dũng cảm, tình đồng chí anh em và Liên minh chiến đấu Việt-Lào vẫn còn nguyên giá trị thời đại. Thông qua những thước phim nghệ thuật giàu tính tư tưởng như “Mưa đỏ,” ngọn lửa tri ân và niềm tự hào dân tộc sẽ tiếp tục được trao truyền vẹn nguyên cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Đó chính là nền tảng vững chắc nhất để luôn giữ cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam không chỉ mãi phát triển trường tồn, mãi xanh tươi và mãi vững bền, mà còn vươn lên tầm cao mới trong kỷ nguyên phát triển của hai dân tộc Việt Nam-Lào./.

"Hộ linh tráng sỹ" chiếu 2/9, kỳ vọng thành công như "Mưa đỏ" Phim khai thác truyền thuyết dân gian về 99 quan tài của vua Đinh Tiên Hoàng được cận thần đem giấu nhằm bảo vệ cho cội nguồn vương khí Quốc gia, sau khi vị vua này bị ám sát.

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