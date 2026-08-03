Hướng tiếp cận hiện đại, phù hợp với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 207-QĐ/TW thay thế Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm đánh dấu bước tiến quan trọng trong tư duy quản trị kỷ cương của Đảng, xây dựng văn hóa thực thi quyền lực bằng trách nhiệm, liêm chính và sự minh bạch.

Nhà báo, luật gia Đoàn Mạnh Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) đánh giá Quy định số 207-QĐ/TW đã cập nhật nhiều hành vi phát sinh trong thực tiễn mà trước đây chưa được điều chỉnh đầy đủ, đặc biệt là các hành vi trên không gian mạng, việc quản lý, sử dụng và phát tán thông tin, cũng như những biểu hiện lợi dụng công nghệ số để tác động đến dư luận hoặc phục vụ lợi ích cá nhân.

Một điểm đáng chú ý là Quy định số 207 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với trách nhiệm của đảng viên trên môi trường mạng. Trong thời đại số, mỗi phát ngôn, mỗi hành vi chia sẻ thông tin của cán bộ, đảng viên đều có thể tạo ra tác động xã hội rất lớn. Vì vậy, việc bổ sung các quy định liên quan đến ứng xử trên không gian mạng không chỉ nhằm bảo vệ uy tín của Đảng mà còn góp phần xây dựng văn hóa trách nhiệm và đạo đức công vụ trong môi trường số.

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, trao nhiều quyền chủ động hơn cho địa phương và người đứng đầu, việc xác lập ranh giới giữa “đổi mới để phát triển” và “lợi dụng cơ chế để trục lợi” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Quy định mới vừa tạo điều kiện để cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vừa đặt ra những giới hạn pháp lý và kỷ luật nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn tình trạng lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ hoặc hợp thức hóa các sai phạm dưới danh nghĩa thí điểm.

Quy định số 207 thể hiện bước phát triển mới trong tư duy quản trị của Đảng: Từ quản lý hành vi sang quản trị rủi ro; từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa vi phạm; từ yêu cầu chấp hành kỷ luật sang xây dựng văn hóa liêm chính, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Đây là hướng tiếp cận hiện đại, phù hợp với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Quy định số 207 không chỉ đặt ra yêu cầu đối với từng cán bộ, đảng viên mà còn đặt ra trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức trong việc xây dựng môi trường làm việc liêm chính, minh bạch và có cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả.

Đối với một tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách và báo chí như Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, nhà báo, luật gia Đoàn Mạnh Phương cho rằng Quy định số 207 vừa là yêu cầu chính trị, vừa là yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp và uy tín học thuật. Hoạt động nghiên cứu chính sách chỉ thực sự có giá trị khi bảo đảm tính độc lập, khách quan và dựa trên bằng chứng.

Vì vậy, phản biện khoa học cần được khuyến khích mạnh mẽ nhưng phải đặt trên nền tảng của pháp luật, kỷ luật của Đảng, chuẩn mực nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Từ yêu cầu đó, Viện sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ theo hướng công khai, minh bạch và có cơ chế kiểm soát nhiều tầng. Mỗi sản phẩm nghiên cứu, mỗi báo cáo tư vấn hay kiến nghị chính sách đều phải được thực hiện theo quy trình phản biện khoa học, thẩm định chuyên môn và rà soát pháp lý trước khi công bố hoặc gửi cơ quan có thẩm quyền. Đây không chỉ là quy trình bảo đảm chất lượng nghiên cứu mà còn là cơ chế phòng ngừa rủi ro, hạn chế những sai sót có thể phát sinh trong quá trình tham mưu chính sách.

Một nội dung đặc biệt quan trọng là xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động nghiên cứu và tư vấn.

Các chuyên gia tại Viện tham gia xây dựng báo cáo, phản biện hoặc đề xuất chính sách phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, không để bất kỳ lợi ích vật chất hay quan hệ cá nhân nào chi phối kết quả nghiên cứu. Đồng thời, việc sử dụng dữ liệu, tài liệu, thông tin phục vụ nghiên cứu phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, sở hữu trí tuệ, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

Đối với hoạt động báo chí và truyền thông, yêu cầu đặt ra là mỗi phát ngôn, mỗi bài viết và mỗi thông tin công bố đều phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, được kiểm chứng đầy đủ và phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển rất nhanh, việc giữ vững kỷ luật phát ngôn và trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác càng trở thành yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ, nhà khoa học và phóng viên.

“Điều quan trọng hơn cả là xây dựng văn hóa liêm chính trong nghiên cứu và tư vấn chính sách. Một môi trường khoa học lành mạnh không phải là nơi mọi người đều có cùng quan điểm, mà là nơi các ý kiến khác nhau được tranh luận trên cơ sở khoa học, được tôn trọng nếu xuất phát từ động cơ trong sáng và hướng tới lợi ích chung,” nhà báo, luật gia Đoàn Mạnh Phương khẳng định.

Ông Chu Mạnh Thìn, Bí thư Chi bộ số 3, Đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Đống Đa nhiệm kỳ 2026-2031, nguyên Trưởng ban Tài chính Viện Kỹ thuật Cơ giới quân sự (Bộ Quốc phòng) đề xuất cần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nói đi đôi với làm, ứng xử chuẩn mực trên mạng xã hội. (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

Ông Chu Mạnh Thìn, Bí thư Chi bộ số 3, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Đống Đa nhiệm kỳ 2026-2031, nguyên Trưởng ban Tài chính Viện Kỹ thuật Cơ giới quân sự (Bộ Quốc phòng) nhận thấy Điều 10 của Quy định số 207-QĐ/TW là một trong những quy định có ý nghĩa rất quan trọng, bởi lần đầu tiên hành vi “thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực, gây cạnh tranh không bình đẳng” được nhận diện rõ như một biểu hiện của việc lạm dụng quyền lực trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

Để thực hiện hiệu quả Quy định 207-QĐ/TW, đảm bảo từng cán bộ, đảng viên vừa giữ vững phẩm chất, không vi phạm các điều không được làm, vừa thực sự là tấm gương cho nhân dân tại địa phương noi theo, ông Chu Mạnh Thìn đề xuất Chi bộ cần làm tốt các vấn đề: về đảm bảo trật tự đô thị và sử dụng đất đai, mỗi gia đình Đảng viên cam kết đi đầu, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, thực hiện đúng giấy phép khi sửa chữa, xây dựng nhà ở, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh.

Về quản lý quỹ dân cư như: Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam,” Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa," Quỹ “Vì người nghèo” và các quỹ duy trì hoạt động của khu dân cư phải tiếp tục đảm bảo thu chi minh bạch, phải tiếp tục tài chính công khai định kỳ, thông báo công khai trên bảng tin và trên các nhóm zalo của khu dân cư.

Đồng thời, cần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nói đi đôi với làm, ứng xử chuẩn mực trên mạng xã hội, chủ động tham gia hòa giải các mâu thuẫn nhỏ ngay từ khi mới phát sinh trong khu phố. Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề theo quý, đưa các tình huống dễ va chạm thực tế tại địa phương ra phân tích để đảng viên nhận diện rõ ranh giới giữa đúng quy định và hành vi chớm vi phạm Quy định 207.

Bên cạnh đó, khuyến khích đảng viên tự nguyện chia sẻ những vướng mắc của gia đình về thủ tục hành chính, về quy hoạch, đất đai để Chi bộ tư vấn, hỗ trợ pháp lý đúng quy định, tránh việc do thiếu hiểu biết mà vô tình vi phạm những điều đảng viên không được làm./.

Hướng dẫn thực hiện Quy định 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm Ngày 28/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm (Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW).