Israel hoài nghi việc Hamas giải giáp theo thỏa thuận Gaza

Báo Jerusalem dẫn một nguồn tin tại Dải Gaza có liên hệ với các nhóm vũ trang được Israel hậu thuẫn cho rằng Hamas sẽ không thực hiện cam kết giải giáp theo kế hoạch hậu xung đột do Hội đồng Hòa bình đề xuất, dù phong trào này đã bày tỏ chấp nhận một số nội dung của thỏa thuận.

Nguồn tin trên nhận định việc từ bỏ vũ khí đồng nghĩa với việc Hamas đánh mất khả năng tồn tại.

Theo người này, Hamas tin rằng nếu không còn vũ khí, phong trào sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trả thù từ những người dân và các gia tộc từng chịu thiệt hại trong thời gian lực lượng này kiểm soát Gaza.

Trước đó, thành viên Bộ Chính trị Hamas Ghazi Hamad cho biết phong trào này đồng ý để một ủy ban kỹ trị Palestine, mang tên Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG), quản lý và lưu giữ vũ khí hạng nặng như một phần của thỏa thuận tổng thể về giai đoạn hậu xung đột.

Tuy nhiên, ông Hamad nhấn mạnh Hamas chỉ thực hiện các cam kết nếu Israel hoàn thành nghĩa vụ của mình, đặc biệt là rút quân khỏi Dải Gaza.

Theo ông Hamad, việc thu gom vũ khí là vấn đề nội bộ của Palestine và Israel không có vai trò trong quá trình này.

Theo nội dung kế hoạch, NCAG sẽ tiếp nhận và quản lý các loại vũ khí hạng nặng, cơ sở sản xuất, kho chứa và đường hầm quân sự, trong khi việc quản lý vũ khí cá nhân sẽ được thực hiện theo luật pháp Palestine.

Tuy nhiên, nguồn tin thân Israel cho rằng tuyên bố của Hamas chỉ nhằm kéo dài thời gian và bảo đảm sự tồn tại của lực lượng này. Người này nhận định Hamas sẽ không chấp nhận giải giáp hoàn toàn vì mục tiêu duy trì ảnh hưởng chính trị tại Gaza.

Trong khi đó, một số người dân Gaza bày tỏ hy vọng thỏa thuận có thể tạo tiền đề cho các cơ chế quản trị mới sau chiến tranh.

Một cư dân tại thành phố Gaza cho rằng Hamas có thể nghiêm túc trong việc chuyển giao vũ khí hạng nặng nhưng cảnh báo phong trào này khó từ bỏ hoàn toàn hệ tư tưởng và vẫn có khả năng tìm cách giành lại quyền kiểm soát trong tương lai.

Hiện phía Hamas và Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về những nhận định nêu trên./.

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