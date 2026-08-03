Ba Bộ tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn mới

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an họp trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, thống nhất tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

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Sáng 3/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức phiên họp giữa ba Bộ với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

Phiên họp do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị chủ chốt của ba Bộ cùng các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài./.

Ba Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn mới Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, thống nhất tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại