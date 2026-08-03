Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, Tuyên Quang

Chiều 3/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 229 Trịnh Văn Quyết chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Bộ Chính trị quyết định bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, vì nhiệm kỳ mới vừa bắt đầu; tổ chức bộ máy vừa sắp xếp; chính quyền địa phương hai cấp vừa đi vào vận hành; địa giới hành chính vừa hợp nhất. Bộ máy mới, địa bàn mới, nhiệm vụ mới tất cả đều quy về một chỗ: Con người, đội ngũ cán bộ.

Tuyên Quang sau hợp nhất có không gian phát triển rộng lớn, giàu truyền thống cách mạng, nhiều lợi thế về văn hóa, du lịch, kinh tế cửa khẩu nhưng địa bàn rộng, trình độ phát triển không đồng đều. Cao Bằng là vùng đất biên cương chiến lược, cội nguồn Pác Bó, nhiều dân tộc cùng sinh sống, địa hình chia cắt, dân cư phân tán. Cả hai tỉnh đều đặt ra yêu cầu rất cụ thể: Cán bộ phải đủ sức đưa chủ trương xuống tận cơ sở, tận thôn bản, tận từng người dân.

Yêu cầu của đợt kiểm tra, giám sát lần này là phải đánh giá được thực chất quá trình quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, đi hết các khâu nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm và đánh giá cán bộ là khâu quan trọng nhất, còn nội dung giám sát là việc thực hiện các kết luận đợt 1, đợt 2; cách làm phải khách quan, công tâm, dân chủ, thận trọng, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, đúng thẩm quyền.

Nhấn mạnh mục đích cao nhất của cuộc kiểm tra này là tháo gỡ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ không kiểm tra để làm khó địa phương, không gây tâm lý nặng nề, không làm ảnh hưởng đến hoạt động lãnh đạo, điều hành thường xuyên của tỉnh. Qua kiểm tra phải chỉ ra được những "điểm nghẽn" phát sinh từ thực tiễn, nhất là trong sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, bố trí cán bộ sau sắp xếp và bố trí cán bộ cấp xã. Từ đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp. Kiểm tra là để giúp địa phương đi nhanh hơn, thực hiện cho được các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị đã xác định.

Trưởng ban Trịnh Văn Quyết đề nghị hai Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Cao Bằng xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo. Báo cáo tự kiểm tra, giám sát và hồ sơ, tài liệu liên quan gửi về Đoàn trước ngày 15/8/2026. Các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát cũng phải bám sát tiến độ, hoàn thành làm việc trực tiếp, thẩm tra, xác minh trước ngày 26/8/2026; gửi xin ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả trước ngày 31/8/2026; tổ chức hội nghị thông qua dự thảo trước ngày 10/9/2026; gửi Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/9/2026.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng và Tuyên Quang. Theo đó, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; kết quả thực hiện xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn, chức năng, tiêu chí đánh giá cán bộ; thực hiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; công tác điều động, bổ nhiệm, cho thôi chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; việc quy hoạch, luân chuyển cán bộ; công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chính sách đối với cán bộ theo các quy định./.

Ông Lương Tuấn Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.