Ba Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn mới

Sáng 3/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức phiên họp giữa ba Bộ với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới."

Phiên họp do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì. Tham dự phiên họp có lãnh đạo các đơn vị chủ chốt của ba Bộ cùng các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về nước dự Hội nghị Ngoại giao.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình thế giới và khu vực, những yêu cầu đặt ra đối với quốc phòng, an ninh và đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa ba Bộ kể từ khi ký Quy chế phối hợp vào tháng 12/2025; đồng thời thảo luận các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" của quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Tham luận của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh vai trò của hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tổng thể đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Tham luận của Bộ Công an khẳng định lợi thế, đặc thù của đối ngoại Công an nhân dân trong triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Trong khi đó, tham luận của Bộ Ngoại giao nêu bật kết quả phối hợp giữa ba Bộ và phương hướng triển khai các nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận phiên họp, ba Bộ trưởng khẳng định quốc phòng, an ninh và đối ngoại có mối quan hệ gắn bó mật thiết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự phối hợp giữa ba Bộ là sự cụ thể hóa quan điểm của Đảng về gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Ba Bộ trưởng nhấn mạnh, lần đầu tiên Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" của cả hệ thống chính trị. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh, mạnh và sâu sắc, việc tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao càng trở nên cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đánh giá sự phối hợp giữa ba Bộ thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả, ba Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đường lối đối ngoại Đại hội XIV, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp với tinh thần chủ động, xác định rõ nhiệm vụ và cơ quan đầu mối; đổi mới phương thức phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin, nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược, triển khai các hoạt động đối ngoại, đào tạo và bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đối với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước./.