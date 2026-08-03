Cả nước đã giảm hơn 46% số lượng thôn, tổ dân phố

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3/8, Bộ Nội vụ đã thông tin về kết quả sắp xếp thôn, tổ dân phố. Trước đó vào ngày 18/5/2026, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 34 về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Thực hiện kết luận trên, ngày 20/5/2026, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 21 về sắp xếp thôn, tổ dân phố trên cả nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, đến nay 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị. Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, dân chủ tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân góp phần gìn giữ trật tự an toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kết quả sau sắp xếp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078, giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%.

Việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn nâng cao quy mô quản lý, tỉ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định được nâng lên, và khắc phục cơ bản tình trạng quy mô nhỏ, phân tán. Đồng thời vẫn đảm bảo giữ ổn định những thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hoá, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vị trí địa lý.

Cùng với việc sắp xếp, các địa phương cũng đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức Đảng, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội gắn với việc bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách một cách đồng bộ kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và việc bố trí cơ sở vật chất bàn giao hồ sơ, tài sản và các điều kiện cần thiết khác để thôn, tổ dân phố đi vào hoạt động ngay khi được thành lập, không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và đời sống nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: "Có thể khẳng định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, tiến độ của Bộ Chính trị theo Kết luận số 34, góp phần tinh gọn tổ chức cơ sở và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy tự quản của cộng đồng dân cư đồng thời thực hiện cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng ưu tiên những người có năng lực, uy tín, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị của cơ sở trong giai đoạn mới"./.

Sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương Việc sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố không chỉ là bước tinh gọn đầu mối quản lý ở cơ sở mà còn tạo tiền đề để hoàn thiện mô hình quản trị địa phương theo hướng hiện đại, hiệu quả hơn.