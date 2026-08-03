Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ với ông Nguyễn Tiến Hải

Theo thông cáo báo chí số 01, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 3/8/2026, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và bước vào ngày làm việc đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng, từ 08 giờ, Quốc hội họp Phiên trù bị; nghe: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Từ 08 giờ 30, nội dung 1: Quốc hội họp phiên khai mạc (Phiên họp được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp). Quốc hội làm Lễ chào cờ.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội nghe các nội dung sau: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phiên khai mạc có sự tham dự của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng; đồng chí Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 2 dự án là dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về 02 dự án: dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 2 dự án: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Nội dung 2: Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (không truyền hình, phát thanh trực tiếp). Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội nghe các nội dung sau: Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra về 3 dự án: dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Nội dung 3: Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành các nội dung sau: Nghe Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Hội trường về việc phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình để nhận nhiệm vụ khác và biểu quyết thông qua nội dung trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 486 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 484 đại biểu tán thành (bằng 96.80% đại biểu Quốc hội có mặt); 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.40% đại biểu Quốc hội có mặt).

Tiếp theo, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình. Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội nghe: Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 478 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 477 đại biểu tán thành (bằng 95.40% đại biểu Quốc hội có mặt); 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% đại biểu Quốc hội có mặt).

Nghe Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về nội dung phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải và biểu quyết thông qua nội dung trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 475 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 474 đại biểu tán thành (bằng 94.80% đại biểu Quốc hội có mặt); 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% đại biểu Quốc hội có mặt).

Tiếp theo, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải. Sau đó, Quốc hội nghe: Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 484 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 483 đại biểu tán thành (bằng 96.60% đại biểu Quốc hội có mặt); 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% đại biểu Quốc hội có mặt).

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Thứ Ba, ngày 4/8/2026: Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về 02 dự án: Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng; Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số./.

Chủ tịch Quốc hội: Không để thể chế trở thành điểm nghẽn của phát triển Khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện pháp luật, khơi thông nguồn lực để không bỏ lỡ thời cơ phát triển đất nước.