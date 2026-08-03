Ban hành Nghị quyết bổ nhiệm Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại Nghị quyết số 312/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Tại Nghị quyết số 321/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Cần Thơ đối với ông Lê Quang Tùng.

Tại Nghị quyết số 323/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Cần Thơ.

Tại Nghị quyết số 378/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh./.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà người có công tại Đồng Tháp Sáng 9/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã đến thăm, tặng quà 50 gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.