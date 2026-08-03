Xung đột Trung Đông làm chậm đà phục hồi sản xuất toàn cầu

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc chậm lại trong tháng 7/2026, khi cuộc xung đột kéo dài 5 tháng tại Trung Đông khiến nhu cầu suy yếu và chi phí sản xuất tăng cao đối với nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Tình trạng này cũng diễn ra ở nhiều nền kinh tế châu Âu.

Xung đột đã khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng đối với xuất khẩu năng lượng của vùng Vịnh – gần như bị đình trệ, đẩy giá năng lượng mà các nhà sản xuất phải chi trả tăng mạnh.

Tại Trung Quốc- nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tốc độ tăng đơn đặt hàng mới trong tháng 7/2026 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2026. Trong khi đó, sản lượng sản xuất của Khu vực đồng euro (Eurozone) tăng mạnh, nhưng chủ yếu nhờ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xử lý các đơn hàng tồn đọng, thay vì nhu cầu thực sự cải thiện.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Eurozone do S&P Global công bố tăng lên 51,9 trong tháng 7/2026, từ mức 51,4 của tháng 6. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 4/2022, nhưng thấp hơn đôi chút so với ước tính sơ bộ là 52 điểm.

Ông Carsten Brzeski, chuyên gia kinh tế tại tổ chức tài chính ING, nhận định bức tranh kinh tế của Eurozone hiện khá đan xen. Theo ông, nền kinh tế khu vực này đang cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn so với lo ngại trước đây, song nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng thấp.

Ông cho rằng trong ngắn hạn, Eurozone có thể duy trì đà tăng trưởng yếu nhưng tương đối ổn định, trừ khi tình hình Trung Đông diễn biến xấu hơn. Theo ông, chưa có cơ sở để kỳ vọng nền kinh tế Eurozone sẽ sớm tăng tốc mạnh.

Tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, hoạt động sản xuất khởi đầu quý 3 khá tích cực khi tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, S&P Global cho rằng rất khó để duy trì đà tăng này nếu xung đột tại Trung Đông chưa được giải quyết, do giá dầu biến động mạnh và môi trường kinh doanh còn nhiều bất ổn.

Trong khi đó, hoạt động sản xuất của Pháp quay trở lại trạng thái suy giảm, còn tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất Italy cũng chậm lại.

Trong khi đó, ở Anh, dù không còn là thành viên Liên minh châu Âu (EU), hoạt động sản xuất vẫn tăng trưởng tháng thứ chín liên tiếp trong tháng 7/2026.

Tuy nhiên, tốc độ tăng lại chậm nhất trong bốn tháng, khi chỉ số PMI cho thấy tác động từ cuộc xung đột với Iran bắt đầu rõ nét hơn vào cuối tháng trước.

Các số liệu PMI của Ấn Độ được công bố trước đó cũng cho thấy hoạt động sản xuất tăng với tốc độ chậm nhất trong gần 5 năm do nhu cầu nhìn chung vẫn yếu.

Trái ngược với xu hướng này, sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng nhanh nhất trong hơn 12 năm trong tháng 7/2026. Các chỉ số thành phần đều cải thiện, trong đó lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi nhờ nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục gia tăng./.

Iran và Oman đạt tiến triển trong đàm phán về eo biển Hormuz Oman đã đề xuất thành lập một liên minh khu vực chịu trách nhiệm giám sát an ninh hàng hải, phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn và thúc đẩy các hình thức hợp tác khu vực khác.

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