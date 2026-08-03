Sản lượng công nghiệp Eurozone tăng mạnh nhất trong khoảng 4 năm rưỡi

Hoạt động sản xuất của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 7/2026 tăng mạnh nhất trong gần bốn năm rưỡi, song mức tăng chủ yếu nhờ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đơn hàng tồn đọng thay vì nhu cầu mới cải thiện. Điều này cho thấy quá trình phục hồi của ngành sản xuất Eurozone vẫn còn khá mong manh.

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy chi phí năng lượng tăng cao, gây thêm khó khăn cho các nhà sản xuất. Trong khi đó, lạm phát tại Eurozone tăng lên 2,9% trong tháng 7/2026, từ mức 2,8% của tháng trước đó.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Eurozone do S&P Global công bố tăng lên 51,9 trong tháng 7/2026, từ mức 51,4 của tháng 6. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 4/2022, dù thấp hơn một chút so với ước tính sơ bộ là 52.

Ông Chris Williamson, nhà kinh tế trưởng phụ trách doanh nghiệp tại S&P Global Market Intelligence, nhận định các nhà máy ở Eurozone đang trải qua giai đoạn tăng trưởng khá tích cực trong mùa Hè.

Tuy nhiên, ông cảnh báo những tín hiệu tích cực này có thể chỉ mang tính ngắn hạn, khi động lực tăng trưởng có nguy cơ suy yếu vào mùa Thu.

Khảo sát cho thấy số lượng đơn đặt hàng mới chỉ tăng nhẹ trong tháng 7/2026, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng của sản lượng. Điều này cho thấy các nhà máy chủ yếu đang xử lý các đơn hàng đã nhận trước đó thay vì có thêm nhiều đơn hàng mới. Đơn đặt hàng xuất khẩu cũng tiếp tục giảm, khi mức sụt giảm tại Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Áo lớn hơn mức tăng ở các thị trường khác.

Theo ông Williamson, lượng đơn hàng mới vẫn ở mức đáng lo ngại, buộc các nhà sản xuất phải dựa vào các đơn hàng tích lũy từ những tháng trước để duy trì đà tăng sản lượng.

Các doanh nghiệp cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành những đơn hàng tồn đọng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 1/2026.

Rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất để ứng phó với tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, theo nhận định của ba nhà hoạch định chính sách ECB trong tháng trước. Tuy nhiên, họ chưa kêu gọi ECB tăng lãi suất ngay tại cuộc họp chính sách vào tháng 9/2026.

Niềm tin kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2, dù vẫn thấp hơn mức trung bình dài hạn, phản ánh tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp sản xuất trong Eurozone.

Trước đó, số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Eurozone tăng trưởng 0,4% trong quý 2/2026, cao hơn dự báo của thị trường./.

Kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu ổn định trở lại Hoạt động kinh doanh tại Eurozone trong tháng 6/2026 tốt hơn so với ước tính ban đầu, cho thấy nền kinh tế khu vực đồng tiền chung đang ổn định thay vì tiếp tục suy giảm như lo ngại trước đó.

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