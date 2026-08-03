Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng Thành phố Hồ Chí Minh

Bảy tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh duy trì đà tăng với mức tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo nhận định của Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh áp lực chi phí đầu vào tăng do ảnh hưởng từ biến động thị trường quốc tế. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 4 ngành công nghiệp trọng điểm là điểm tựa cho sản xuất toàn ngành công nghiệp.

Ghi nhận trong 7 tháng, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với mức tăng 11,2%, cao hơn mức tăng chung toàn ngành; công nghiệp khai khoáng tăng 10,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,3%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 2,4%.

Chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 11,9% so với cùng kỳ, cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với mức tăng chung toàn ngành công nghiệp; với ngành hóa dược tăng 17,6%; ngành cơ khí tăng 14,8%; ngành lương thực, thực phẩm tăng 10%; ngành sản xuất sản phẩm điện tử có mức tăng khiêm tốn 0,8%.

Cùng với đó, chỉ số sản xuất 3 ngành công nghiệp truyền thống của thành phố cũng ghi nhận mức tăng 3% so với cùng kỳ; trong đó ngành dệt tăng 9,3%; ngành sản xuất trang phục tăng 1,9%; sản xuất da các sản phẩm có liên quan tăng 1,6%.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Về kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố, Phó trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Trần Phước Tường cho biết tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 7 tháng năm 2026 ước thực hiện 570.442 tỷ đồng, đạt 70,2% dự toán và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, thu nội địa ước thực hiện 428.035 tỷ đồng, đạt 71,7% dự toán, chiếm 75,1% tổng thu và tăng 23%.

Trong khi đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 34.732 tỷ đồng, chiếm 6,1% tổng thu (tăng 34,4%); thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 135.107 tỷ đồng, chiếm 23,7% (tăng 51,7%); thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước thực hiện 97.226 tỷ đồng, chiếm 17% (tăng 28,9%); thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện 54.505 tỷ đồng, chiếm 9,6% (giảm 6,2%); các khoản thu về nhà, đất ước thực hiện 62.230 tỷ đồng, chiếm 10,9% (tăng 9,4%).

Thu dầu thô ước thực hiện 34.994 tỷ đồng, đạt 88,6% dự toán, chiếm 6,1% tổng thu (tăng 27,4%). Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 107.396 tỷ đồng, đạt 60,8% dự toán, chiếm 18,8% tổng thu (tăng 6,1%).

Theo phân tích của Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, bán lẻ hàng hóa và ngành dịch vụ tiếp tục đóng góp lớn cho tổng thu của thành phố, điều này cho thấy lĩnh vực thương mại-dịch vụ vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, là một trong những trụ cột của kinh tế thành phố.

Cũng trong 7 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 1.133.721 tỷ đồng, tăng 13,3%. Bao gồm doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 536.403 tỷ đồng, tăng 16,7%, trong đó một số nhóm có tỷ trọng cao như lương thực, thực phẩm tăng 3,7%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 13,6%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 21,8%.

Doanh thu lưu trú và ăn uống ước đạt 139.377 tỷ đồng, tăng 13,7%; với ngành lưu trú tăng 12% và ngành dịch vụ ăn uống tăng 13,9%.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn mua thực phẩm siêu thị. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 434.529 tỷ đồng, tăng 9,3%. Trong đó, doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản ước đạt 242.676 tỷ đồng, tăng 7,9%; dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 9,3%; giáo dục và đào tạo tăng 10,5%; y tế tăng 7,4%.

Hiện, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.

Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thảnh cho biết, thành phố tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài, sớm khơi thông đầu tư, khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án để tạo nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Đồng thời, thành phố cũng tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, đầu tư, xúc tiến thương mại.

Theo tổng điều tra kinh tế năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có có 296.759 doanh nghiệp (kết quả điều tra tính đến ngày 31/12/2025) đang hoạt động, với tổng nguồn vốn 17.420 nghìn tỷ đồng.

Trong 7 tháng năm 2026 (tính từ ngày 1/1-20/7), thành phố đã cấp phép cho 34.096 doanh nghiệp, với vốn đăng ký đạt 225.883 tỷ đồng, tăng 22,8% về giấy phép và tăng 38,6% về vốn so với cùng kỳ năm trước./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế nhà nước chuyển từ quy mô sang hiệu quả Sau quá trình sắp xếp, doanh nghiệp nhà nước tại TP Hồ Chí Minh đang chuyển hướng nâng cao chất lượng, tập trung nguồn lực để tăng hiệu quả và phát huy vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực chiến lược.