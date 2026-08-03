"Siêu thương vụ" 400 tỷ USD ngành dược phẩm: AstraZeneca nhắm tới đối thủ Mỹ

Theo các nguồn tin thân cận, hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh đang xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm sáp nhập với đối thủ của Mỹ là Bristol Myers Squibb (BMS). Nếu thành công, thương vụ có thể tạo ra một trong những tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới với tổng giá trị thị trường gần 400 tỷ USD.

Nguồn tin trên cho biết hai doanh nghiệp đã tiến hành các cuộc thảo luận trong vài tháng gần đây. Thỏa thuận có thể sớm được ký kết, song cũng có khả năng bị trì hoãn hoặc đổ vỡ. Hiện AstraZeneca và Bristol Myers Squibb vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Năm ngoái, AstraZeneca công bố kế hoạch niêm yết trực tiếp tại Mỹ nhằm tận dụng mức định giá cao hơn của thị trường này, đồng thời vẫn duy trì niêm yết tại Sàn Giao dịch chứng khoán London.

Trong 14 năm dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc điều hành Pascal Soriot, giá cổ phiếu AstraZeneca đã tăng hơn bốn lần, vượt xa mức tăng của chỉ số FTSE 100 cũng như đối thủ lớn trong nước là GSK. Kết quả kinh doanh quý II công bố tuần trước cho thấy nhu cầu đối với các loại thuốc điều trị ung thư và bệnh hiếm vẫn là động lực tăng trưởng chính của hãng.

Năm 2025, doanh thu từ các loại thuốc điều trị ung thư đạt khoảng 25 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng doanh thu của AstraZeneca. Tiếp theo là nhóm thuốc điều trị tim mạch, thận và chuyển hóa với doanh thu khoảng 12 tỷ USD.

Nếu sáp nhập với Bristol Myers Squibb, thương vụ nhiều khả năng sẽ thu hút sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý cạnh tranh. Giá cổ phiếu Bristol Myers Squibb đã tăng khoảng 44% trong một năm qua.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Cancer)

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các loại thuốc điều trị ung thư đóng góp hơn 40% doanh thu của doanh nghiệp này. Hai công ty cũng đang cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực thuốc miễn dịch điều trị ung thư.

Ông Andre Barlow, luật sư chống độc quyền tại DBM Law Group, nhận định Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) dưới thời Tổng thống Donald Trump nhiều khả năng sẽ xem xét kỹ thương vụ này.

Theo ông, nếu tồn tại sự chồng chéo đáng kể giữa các dòng thuốc hiện có hoặc các sản phẩm đang ở giai đoạn phát triển cuối, các bên có thể phải thoái vốn đối với một số tài sản quy mô lớn để được phê duyệt./.

Hãng dược phẩm AstraZeneca đầu tư 50 tỷ USD vào Mỹ trước nguy cơ áp thuế Theo thông báo của công ty, phần lớn khoản đầu tư này sẽ được dùng để xây dựng một trung tâm sản xuất trị giá hàng tỷ USD tại bang Virginia ở Đông Nam nước Mỹ.