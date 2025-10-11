AstraZeneca sẽ hạ giá thuốc bán tại Mỹ để được miễn giảm thuế nhập khẩu

Ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã đạt thỏa thuận với hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh, theo đó tập đoàn này sẽ hạ đáng kể giá thuốc bán tại Mỹ để đổi lấy việc được miễn giảm thuế nhập khẩu.

Đây là thỏa thuận quan trọng thứ hai giữa Chính phủ Mỹ với các hãng dược lớn, sau thỏa thuận tương tự ký với tập đoàn Pfizer hôm 30/9.

Thỏa thuận mới yêu cầu AstraZeneca áp dụng mức giá “quốc gia được đối xử tối huệ quốc," bằng mức giá thấp nhất mà hãng cung cấp cho các nước phát triển khác, cho chương trình bảo hiểm y tế Medicaid của Mỹ dành cho người thu nhập thấp.

Nhà chức trách cho biết hãng dược của Anh cũng đồng ý tham gia nền tảng trực tuyến TrumpRx, cho phép người dân mua thuốc trực tiếp với giá ưu đãi.

Người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, ông Mehmet Oz cho biết AstraZeneca cũng sẽ cung cấp các loại thuốc được giảm giá mạnh để điều trị bệnh phổi.

Đổi lại, chính quyền Tổng thống Trump đồng ý hoãn áp thuế mới đối với AstraZeneca trong 3 năm.

Trước đó, tập đoàn này đã công bố kế hoạch đầu tư 50 tỷ USD vào Mỹ nhằm ứng phó với nguy cơ bị đánh thuế./.

Hãng dược phẩm AstraZeneca đầu tư 50 tỷ USD vào Mỹ trước nguy cơ áp thuế Theo thông báo của công ty, phần lớn khoản đầu tư này sẽ được dùng để xây dựng một trung tâm sản xuất trị giá hàng tỷ USD tại bang Virginia ở Đông Nam nước Mỹ.