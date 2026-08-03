“Cơn khát” AI thúc đẩy vận tải hàng không tăng trưởng mạnh

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một lực đẩy bất ngờ và mạnh mẽ cho ngành vận tải hàng không toàn cầu.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đẩy giá nhiên liệu máy bay lên cao, doanh thu mảng hàng hóa của nhiều hãng hàng không lớn tại châu Á và châu Âu vẫn tăng trưởng vượt trội lên tới 50%, biến lĩnh vực này từ hạng mục phụ thành nguồn lợi nhuận chủ chốt.

Động lực chính đằng sau làn sóng này đến từ nhu cầu khổng lồ về phần cứng phục vụ các trung tâm dữ liệu. Các máy chủ, chip nhớ và bộ vi xử lý cao cấp, đặc biệt từ Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), nơi đặt đại bản doanh của các "gã khổng lồ" như SK Hynix, Samsung Electronics và TSMC (đơn vị gia công cho Nvidia), đang được ồ ạt vận chuyển bằng đường hàng không đến Bắc Mỹ và châu Âu. Phân khúc này bao gồm cả máy bay chở hàng chuyên dụng lẫn không gian chở hàng dưới khoang bụng máy bay chở khách.

Theo nền tảng phân tích Xeneta, nhu cầu đặc biệt về chất bán dẫn đã thúc đẩy tổng nhu cầu vận tải hàng không toàn cầu tăng 7% trong tháng 6 vừa qua.

Chuyên gia Niall van de Wouw gọi đây là mức tăng trưởng "phi thường" khi khối lượng hàng hóa AI đang bù đắp hoàn toàn sự sụt giảm của thương mại điện tử.

Do có mật độ cao, giá trị rất lớn và gắn chặt với tiến độ hoàn thành các trung tâm dữ liệu, các chủ hàng sẵn sàng trả mức cước phí cao, khiến giá cước trên các hành trình từ Đông Nam và Đông Bắc Á đi Bắc Mỹ tăng từ 41% đến 42%.

Cụ thể, doanh thu hàng hóa của Korea Air tăng gần 50% (tăng 47% tại châu Mỹ và 40% đi châu Âu), giúp lợi nhuận hoạt động vượt ước tính hơn bốn lần.

Trong khi đó, Eva Air và China Airlines ghi nhận doanh thu hàng hóa trong tháng 6 tăng lần lượt 48% và 52% so với cùng kỳ năm trước, với linh kiện máy chủ AI chiếm tới một nửa lưu lượng hàng hóa đi Mỹ.

Air France-Klm và Singapore Airlines cũng hưởng lợi lớn, ghi nhận doanh thu đơn vị hàng hóa tăng mạnh nhờ vận chuyển chất bán dẫn và phần cứng AI.

Dù chu kỳ đầu tư vào AI tiềm ẩn nhiều biến động trong tương lai, nhưng thời điểm hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy động lực này đang hạ nhiệt.

Các hãng hàng không đang tận dụng tối đa cơ hội để gia tăng nguồn thu trong giai đoạn nhiều thách thức của thị trường hàng không thế giới./.

Airbus lạc quan về nhu cầu máy bay giữa áp lực giá nhiên liệu Airbus cho biết các hãng hàng không tiếp tục duy trì đơn hàng bất chấp áp lực chi phí ngày càng lớn, trong bối cảnh ngành vận tải hàng không toàn cầu đối mặt nhiều thách thức từ thị trường năng lượng.

​

​

​