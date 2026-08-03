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Ukraine tiếp tục dội UAV vào kho hàng của nền tảng bán lẻ lớn tại Nga

Các lực lượng Ukraine đã mở một đợt tấn công mới nhằm vào một kho hàng thuộc tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Wildberries của Nga tại tỉnh Vladimir, cách thủ đô Moskva khoảng 180 km về phía Đông.

Viết Thành
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Ukraine tiếp tục dội UAV vào kho hàng của nền tảng bán lẻ lớn tại Nga
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Ukraine tiếp tục tấn công kho hàng của nền tảng bán lẻ Nga Wildberries.

Tổng thống Mỹ tuyên bố đạt bước tiến hướng tới thỏa thuận chấm dứt xung đột Iran.

Triều Tiên quan ngại các hoạt động quân sự của Mỹ, Nhật Bản và NATO.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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