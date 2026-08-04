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Nga và Ukraine tiếp tục tấn công qua lại, thương vong không ngừng gia tăng

Giao tranh giữa Nga và Ukraine bùng phát dữ dội khi UAV Ukraine tấn công ngoại ô Moskva làm 5 người chết. Cùng lúc, bom dẫn đường Nga đánh trúng khu dân cư tỉnh Sumy (Ukraine) gây thương vong nghiêm trọng.

Minh Hiếu
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nga và Ukraine tiếp tục tấn công qua lại, thương vong không ngừng gia tăng

Lở đất tại Ethiopia khiến ít nhất 14 người thiệt mạng

Trung Quốc tăng cường trấn áp tội phạm có tổ chức

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Xung đột Nga Ukraine tiếp diễn #Tấn công UAV và bom dẫn đường #Thương vong trong chiến tranh #Lở đất tại Ethiopia gây thiệt hại #Chuyển động quốc tế trong ngày

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