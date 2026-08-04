Pháp ghi nhận tháng 7 nóng nhất trong lịch sử

Châu Âu đang phải hứng chịu các đợt nắng nóng liên tiếp dẫn đến một đợt hạn hán nghiêm trọng, điều mà các nhà khoa học cho là do biến đổi khí hậu bởi con người gây ra.

Tháng 7 vừa qua là tháng nóng nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành thống kê vào năm 1900. Nhiệt độ trong tháng trước đã vượt quá các mức kỷ lục thiết lập trong các đợt nắng nóng trước đó vào tháng 8/2003 và tháng 7/2006.

Cơ quan khí tượng Pháp Meteo-France ngày 4/8 đã đưa ra thông báo trên và cho biết đây cũng là tháng 7 khô hạn thứ ba trong lịch sử, với lượng mưa thấp hơn gần 70% so với mức trung bình, dẫn đến tình trạng đất đai nứt nẻ, khô cằn và làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Điều kiện thời tiết khô hạn trở nên trầm trọng hơn do các đợt nắng nóng liên tiếp từ tháng 5 tại Pháp, góp phần làm bùng phát vụ cháy rừng lớn nhất tại quốc gia này kể từ năm 1949 vào tháng trước. Đám cháy bùng phát vào ngày 22/7 và đã thiêu trụi 42.000 ha đất, diện tích rộng gấp 4 lần thủ đô Paris.

Áo cùng ngày cũng ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục mới với 40,8 độ C đo được tại Stammersdorf, phía Đông thủ đô Vienna. Cơ quan khí tượng GeoSphere Austria cho biết mức nhiệt này cao hơn mức kỷ lục 40,5 độ C ghi nhận trước đó tại Bad Deutsch-Altenburg ở miền Đông nước này vào ngày 8/8/2013.

Nắng nóng kéo dài đã khiến lượng mưa tại Áo cũng ở mức thấp trong những tháng gần đây. Áo đã ghi nhận tháng 7 nóng thứ tư trong lịch sử và tại một số trạm quan trắc, lượng mưa đã giảm 90%. Quả mơ đã bắt đầu chín sớm hơn khoảng 20 ngày so với bình thường, cho thấy tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu đối với cây trồng. Trước đó, Áo cũng đã ghi nhận đợt nắng nóng kéo dài nhất lịch sử vào tháng 6.

Cảnh hoàng hôn tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 3/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, số liệu của Hệ thống Giám sát tử vong (MoMo) cho thấy tháng 7 vừa qua đã ghi nhận 2.026 ca tử vong liên quan đến nắng nóng, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng 7 có số ca tử vong do nắng nóng cao thứ hai kể từ khi MoMo đi vào hoạt động năm 2015, sau 2.217 ca ghi nhận hồi tháng 7/2022. Vào cuối tháng trước, cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cho biết quốc gia này đã trải qua đợt nắng nóng thứ tư của mùa Hè năm nay, ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực, ngoại trừ Asturias, Murcia và quần đảo Balearic.

Nắng nóng và khô hạn kéo dài đang là nguyên nhân khiến các đám cháy rừng lan rộng ở nhiều nước châu Âu. Tại Hy Lạp, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát đám cháy rừng ở ngoại ô Athens đã kéo dài sang ngày thứ năm liên tiếp. Hơn 500 lính cứu hỏa đã được huy động đến các ngôi làng xung quanh núi Kithairon, cách thủ đô Athens khoảng 60 km về phía Tây Bắc, cùng sự hỗ trợ của hơn 30 máy bay chữa cháy. Các đám cháy rừng đã cướp đi sinh mạng của 5 lính cứu hỏa kể từ tuần trước.

Theo lực lượng cứu hỏa, các vụ cháy khác trên cả nước, trong đó có vụ cháy trên đảo Cephalonia thuộc quần đảo Ionian, về cơ bản đã được khống chế. Giới chuyên gia cho rằng đây là một trong những cuộc khủng hoảng cháy rừng tồi tệ nhất trong khoảng 8-10 năm qua tại Hy Lạp.

Giống như phần lớn khu vực Địa Trung Hải, Hy Lạp đang chứng kiến các vụ cháy rừng ngày càng xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, điều mà các nhà khoa học cho là có liên quan đến biến đổi khí hậu.

Cháy rừng hiện cũng đang lan rộng tại Hà Lan, thiêu rụi 100 ha đất ở miền Đông Nam nước này, khiến nhà chức trách phải huy động hàng trăm lính cứu hỏa vào chiều 4/8 để khống chế đám cháy. Ít nhất 2 trực thăng chữa cháy cũng tham gia công tác dập lửa cùng hàng chục xe cứu hỏa khác.

Vụ cháy bắt đầu bùng phát vào khoảng trưa hôm trước tại một khu bảo tồn thiên nhiên gần làng Oostrum thuộc tỉnh Limburg, giáp biên giới với Đức. Đến trưa 4/8, đám cháy vẫn chưa được kiểm soát. Nhiều tuyến đường địa phương đã bị phong tỏa và một khu trại Hè gần đó đã phải sơ tán khẩn cấp./.

Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt các nước châu Âu, nguy cơ cháy rừng bùng phát dữ dội Pháp, Tây Ban Nha và Italy đang oằn mình chống chọi với đợt nắng nóng cực đoan, đẩy nguy cơ cháy rừng lên mức báo động đỏ và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực.

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