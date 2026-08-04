Tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công trên Biển Đen

Ngày 3/8, tàu chở hàng Nadezhda của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), khi ở cách cảng Novorossiysk trên Biển Đen của Nga khoảng 30 hải lý.

Vụ việc làm 4 thủy thủ bị thương, trong đó có 3 người Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi bị tấn công, tàu Nadezhda mang cờ Cameroon, được cho là thuộc sở hữu của công ty Kalyoncu Shipping có trụ sở tại Samsun (Thổ Nhĩ Kỳ), đang chở trái cây và rau tươi từ Samsun đến Novorossiysk (Nga). Thuyền trưởng Yalcin Sahin cho biết có 6-7 UAV đã được sử dụng trong vụ này. Không ai thiệt mạng trong vụ việc.

Trong những tháng gần đây, một số tàu của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tấn công ở Biển Đen, dẫn đến nhiều thương vong.

Cùng ngày, nhiều thành phố của Nga dọc bờ Biển Đen cũng đã bị UAV tấn công.

Theo trung tâm ứng phó khẩn cấp khu vực, 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, và ít nhất 40 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV vào Arkhipo-Osipovka - một làng nghỉ dưỡng ven Biển Đen thuộc tỉnh Krasnodar của Nga.

Trợ lý của Bộ trưởng Y tế Nga, ông Alexei Kuznetsov, cho biết 21 người đã được nhập viện. 9 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em, đang trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, Tân Hoa xã dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết các UAV của nước này đã tấn công 4 tàu hàng rời chở hàng hóa quân sự, được cho là hỗ trợ các hoạt động quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Bộ này cho biết 2 tàu chở hàng rời đang dỡ vật tư quân sự đã bị nhắm mục tiêu tại cảng Mykolaiv, một cảng sông nằm trên sông Bug phía Nam, cách Biển Đen khoảng 65km về phía đất liền. Hai tàu chở hàng khác chở vật liệu quân sự cũng bị tấn công ở vùng biển Biển Đen./.

Tàu chở 140.000 tấn dầu của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ở Biển Đen Vụ việc tàu chở dầu của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công tại Biển Đen diễn ra trong bối cảnh rủi ro an ninh hàng hải toàn cầu đang gia tăng mạnh, đặc biệt sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.