Làm rõ toàn bộ chuỗi hành vi gây rối trật tự công cộng của Khánh Sky

Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky) bị bắt khẩn cấp để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng, quyết định này được đưa ra sau vụ việc xảy ra tại xưởng của TikToker Vua Quạt ngày 29/7.

Bản tin 60s ngày 4/8/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Khánh Sky bị cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ chuỗi hành vi gây rối trật tự công cộng.

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