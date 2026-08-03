Truy xét nhanh vụ thanh thiếu niên dùng súng giải quyết mâu thuẫn ở Thành phố Hồ Chí Minh

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc hai nhóm thanh thiếu niên dùng súng, dao và hung khí giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội, xảy ra tại xã Tân Vĩnh Lộc, gây thương tích cho một người.

Ngày 3/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Các đối tượng bao gồm Đặng Trường Thọ (sinh năm 2003, ngụ xã Đông Thạnh), Hà Chánh Phước (sinh năm 2007, ngụ phường Thới An), Nguyễn Hoàng Trọng Nhân (sinh năm 2009, ngụ phường Bình Hưng Hòa) và Nguyễn Trường Thọ (sinh năm 2009, ngụ xã Hóc Môn) .

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh thiếu niên trên mạng xã hội. Sau những lời lẽ qua lại, các đối tượng đã hẹn nhau đến khu vực bãi đất trống thuộc ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc để giải quyết bằng bạo lực vào ngày 30 tháng 7 năm 2026 . N.T.T.K. (sinh năm 2011, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) được xác định là người khởi xướng, rủ rê nhóm của mình tham gia . Trước khi ra điểm hẹn, nhóm đã đến nhà Đặng Trường Thọ để chuẩn bị hung khí. Tại đây, Đặng Trường Thọ mang theo một khẩu súng ngắn dạng rulo đã nạp đạn, cùng nhiều dao bấm và dao tự chế .

Đối tượng Đặng Trường Thọ tại cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Phía nhóm đối thủ, N.T.D. (sinh năm 2009, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) cùng N.T.H. (sinh năm 2011) và N.Đ.T. (sinh năm 2010) cũng mang theo gậy ba khúc và dao tự chế . Khi gặp nhau, cả hai nhóm lao vào hỗn chiến bằng gạch, đá và hung khí. Trong lúc xô xát, Đặng Trường Thọ đã nhiều lần nổ súng, khiến một viên đạn trúng vào chân trái của N.T.D., gây thương tích và phải nhập viện cấp cứu .

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tân Vĩnh Lộc và Công an xã Đông Thạnh đã nhanh chóng truy xét và triệu tập các đối tượng. Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ 11 thanh thiếu niên tham gia vụ việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội .

Quá trình điều tra mở rộng, công an xác định sau khi gây án, Đặng Trường Thọ đã mang 3 khẩu súng ngắn cùng đạn đến phòng trọ của một người bạn nhờ cất giấu nhằm trốn tránh sự phát hiện. Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, cơ quan công an đã thu giữ 3 khẩu súng ngắn dạng rulo, 10 viên đạn, 1 dao tự chế, 3 dao bấm, dao mèo cùng nhiều điện thoại di động và tang vật khác.

Số vũ khí thu giữ tại cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, giám định số vũ khí thu giữ và xác minh nguồn gốc của chúng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đang làm rõ vai trò cụ thể của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật .

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực và không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Mọi hành vi lôi kéo, tụ tập đánh nhau gây mất an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý nghiêm minh./.