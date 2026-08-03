Cần Thơ triệt phá nhóm cướp "nhí" chuyên nhắm đến phụ nữ đeo trang sức

Ngày 3/8, Công an phường Trung Nhứt, thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị làm rõ nhóm thiếu niên liên quan đến nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn và khu vực lân cận.

Đáng chú ý, các đối tượng đều mới 17 tuổi nhưng đã nhiều lần thực hiện hành vi cướp giật có tổ chức, chủ động tháo biển số xe để tránh bị phát hiện và chuyên nhắm đến phụ nữ đeo trang sức khi lưu thông trên những tuyến đường vắng.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng hơn 18 giờ ngày 31/7, chị L.T.T.T điều khiển xe mô tô trên tuyến đường tỉnh 921 theo hướng từ phường Thốt Nốt về phường Trung Nhứt. Khi đến khu vực Phúc Lộc 3, chị bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền đang đeo rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Trung Nhứt khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh đặc điểm đối tượng, phương tiện gây án và hướng di chuyển. Đồng thời, đơn vị phối hợp Công an phường Tân Lộc rà soát địa bàn, truy tìm những người có liên quan.

Đến sáng 1/8, T.B.A (sinh năm 2009) đã đến Công an phường Tân Lộc đầu thú. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định T.B.A điều khiển xe mô tô chở N.N.A (cùng sinh năm 2009) đi tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật.

Trước khi gây án, hai đối tượng tháo biển số xe và cất vào cốp nhằm tránh bị nhận diện qua hệ thống camera cũng như gây khó khăn cho công tác truy xét.

Mở rộng điều tra, Công an làm rõ từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7/2026, T.B.A và N.N.A đã cùng thực hiện thêm ba vụ cướp giật tài sản tại khu vực gần cầu Thốt Nốt 2, khu vực bến phà Vàm Cống cũ và trên Quốc lộ 91, đoạn giữa cầu Thơm Rơm và lộ tẻ Thuận Hưng.

Các nạn nhân mà nhóm này nhắm đến chủ yếu là phụ nữ đeo dây chuyền, lưu thông một mình tại những khu vực tương đối vắng người. Sau khi phát hiện "con mồi," các đối tượng điều khiển xe áp sát, giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tiếp tục xác minh, cơ quan Công an còn làm rõ N.N.A cùng H.T.T (cũng sinh năm 2009) đã thực hiện thêm một vụ cướp giật dây chuyền của người đi đường tại khu vực phường Thốt Nốt. Như vậy, bước đầu lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng này liên quan đến 5 vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Tang vật được cơ quan Công an thu giữ của nhóm cướp giật. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo lời khai ban đầu, số tài sản chiếm đoạt trong bốn vụ cướp trước đó đã được các đối tượng mang đi bán, thu về hơn 158 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để nạp vào các trò chơi điện tử trực tuyến.

Cơ quan Công an nhận định, dù còn ở độ tuổi vị thành niên, các đối tượng đã có sự phân công vai trò, chuẩn bị phương tiện, lựa chọn thời điểm và địa điểm gây án, đồng thời tìm cách che giấu danh tính nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Đây là dấu hiệu cho thấy tính chất manh động và liều lĩnh của nhóm đối tượng.

Hiện, Công an phường Trung Nhứt tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi của những người liên quan, đồng thời truy tìm thêm các bị hại trong những vụ việc chưa trình báo nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ, hạn chế đeo trang sức có giá trị khi lưu thông trên các tuyến đường vắng hoặc vào buổi tối; đồng thời nâng cao cảnh giác, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm cướp giật tài sản./.

Án phạt nghiêm khắc cho nhóm "dàn cảnh" cướp xe ôtô trả góp Các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập, chơi theo nhóm; để có tiền tiêu xài, cả bọn bàn bạc, thống nhất kế hoạch phạm tội theo “kịch bản” được chuẩn bị kỹ lưỡng.