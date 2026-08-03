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Đồng Nai: Điều tra vụ án mạng tại kho sầu riêng khiến một người tử vong

Trong lúc xảy ra xô xát tại một kho sầu riêng ở xã Nghĩa Trung (Đồng Nai), anh Lê Hoàng Thọ đã bị công nhân tên Tư dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh nằm gục và tử vong ở viện.

Đậu Tất Thành
Hiện trường khu vực xảy ra vụ án. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Hiện trường khu vực xảy ra vụ án. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chiều 3/8, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Nghĩa Trung tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một kho sầu riêng trên địa bàn.

Nạn nhân là anh Lê Hoàng Thọ (42 tuổi, ngụ xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, anh Lê Hoàng Thọ cùng một người bạn đến kho sầu riêng Phú Sơn, thuộc xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai. Tại đây, anh Thọ xảy ra mâu thuẫn, với một người tên Tư, công nhân làm việc tại kho sầu riêng.

Trong lúc xảy ra xô xát, Tư được cho là đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Thọ khiến anh này nằm gục xuống đất.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Thọ đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện Công an thành phố Đồng Nai đang phối hợp với Công an xã Nghĩa Trung khám nghiệm, thu thập thông tin, xác minh những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
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