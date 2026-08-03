Hải Phòng thưởng nóng cho ban chuyên án triệt phá đường dây rửa tiền nghìn tỷ

Ngày 3/8, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đỗ Thành Trung đã gửi thư khen và quyết định trao thưởng 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng của thành phố cho tập thể Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tập trung lực lượng, chủ động phát hiện, phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây tội phạm "tổ chức đánh bạc, đánh bạc" và "rửa tiền" xảy ra trên không gian mạng tại thành phố Hải Phòng, Hà Nội và một số địa phương khác trong cả nước.

Ông Đỗ Thành Trung đánh giá đây là chuyên án này đặc biệt quan trọng và phức tạp bởi đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động tinh vi, khép kín, sử dụng các ứng dụng bảo mật nâng cao và giao dịch tài sản mã hóa xuyên biên giới nhằm che giấu hành vi và hợp thức hóa nguồn tiền hàng nghìn tỷ đồng do phạm tội mà có. Kết quả điều tra bước đầu của vụ án không chỉ góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an toàn giao dịch trên môi trường số, trật tự an toàn xã hội, mà còn cung cấp những chứng cứ thực tiễn quan trọng phục vụ công tác tham mưu, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài sản ảo, tiền điện tử trên không gian mạng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án, khẩn trương truy vết dòng tiền để thu hồi tối đa cho Nhà nước, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Như phóng viên TTXVN đưa tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Công an thành phố Hải Phòng phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động 24/24 giờ tại nhiều căn hộ ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) nhằm xử lý dòng tiền cho đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Hàng nghìn tỷ đồng được luân chuyển qua hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi nhanh chóng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để đưa ra nước ngoài.

Ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, khám xét, triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng triệu tập L.T.H (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có một đối tượng là Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng người nước ngoài đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay tại Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng và mỗi tài khoản được trả thù lao 5 triệu đồng/tháng. Các đối tượng đã thuê các căn hộ chung cư làm địa điểm hoạt động, nhân viên chia thành ba ca để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi hoạt động đều được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Quá trình điều tra xác định L.T.H được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra, sau đó nhanh chóng chuyển đổi thành USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, H đã trực tiếp liên hệ với các đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu, hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ đối tượng H.H.V (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), C.Đ.L (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho H.

H.H.V được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng này tổ chức hẳn một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Mỗi ngày, đối tượng V. sử dụng nhiều ví điện tử, thực hiện giao dịch từ 7 đến 10 triệu USDT. Sau đó, đối tượng này đã hủy ví cũ, thay ví mới nhằm cắt dấu vết.

Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng./.

Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam 28 đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền Các trinh sát của Công an thành phố Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng chia ca hoạt động 24/24 giờ, vận hành một “nhà máy xử lý dòng tiền” cho đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.