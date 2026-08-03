Tuyên Quang: Xử phạt đối tượng phát ngôn xúc phạm, kỳ thị dân tộc trên Facebook

Tối 3/8, Công an xã Phú Lương, Tuyên Quang, cho biết đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với H.V.D, sinh năm 1997, trú tại xã Phú Lương (Tuyên Quang) về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân," quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95 và khoản 3, Điều 4, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Phú Lương phát hiện tài khoản mạng xã hội có tên H.D. đăng tải, bình luận với những nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, thậm chí có lời lẽ kỳ thị dân tộc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 20/7, Công an xã đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh làm rõ nhân thân trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân do H.V.D để bình luận nội dung trên.

Tại cơ quan Công an, H.V.D. khai nhận do thiếu kiềm chế, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã tự ý đăng tải các bình luận mang tính miệt thị, xúc phạm. Đồng thời, thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, nhận thức được việc làm của mình là trái pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Xuân Vân (Tuyên Quang) cũng phát hiện vào ngày 3/6, tài khoản Facebook có tên D.H.G đã chia sẻ bài viết của tài khoản Facebook đối tượng phản động. Sau khi tiến hành xác minh, Công an xã Xuân Vân xác định chủ tài khoản Facebook D.H.G là ông D.Q.S.

Công an xã Xuân Vân đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D.Q.S, sinh năm 1949, trú tại thôn Vông Vàng, xã Xuân Vân về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” với số tiền 5 triệu đồng, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2020 của Chính phủ.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội văn minh, có trách nhiệm; kiểm soát lời nói, bình luận và chia sẻ thông tin. Không đăng tải, bình luận hoặc phát tán các nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, kỳ thị dân tộc, tôn giáo hoặc kích động. Tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác khi tham gia không gian mạng.

Người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh, lành mạnh và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn./.

Khởi tố chủ tài khoản Facebook đăng tải nhiều nội dung xúc phạm cơ quan Nhà nước Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Huế cho biết, ngày 12/5, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Mai Hoàng để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.