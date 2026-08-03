Lào Cai hỗ trợ di chuyển người, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm do thiên tai

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, sau trận mưa lớn diễn ra từ đêm 2/8 đến sáng 3/8, nguy cơ sạt lở tiếp diễn tại các địa phương vẫn còn, nhất là tại các nhà ở sát taluy và các tuyến đường đã phát sinh sạt trượt.

Do đó, bên cạnh việc tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, chính quyền các địa phương đang tiếp tục rà soát, đánh giá an toàn các nhà có nguy cơ; tổ chức di dời người dân và chỉ cho người dân trở về khi có đủ điều kiện an toàn; đồng thời xây dựng phương án xử lý trước mắt và lâu dài.

Đợt thiên tai chủ yếu là mưa lớn, dông lốc và sét, kèm theo ngập úng cục bộ, nước tràn vào nhà, sạt lở taluy âm, taluy dương, cây xanh gãy đổ; gây ảnh hưởng đến nhà ở, tài sản, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông và công trình cấp nước sinh hoạt.

Thiên tai gây ảnh hưởng tại 5 xã, phường gồm: Cốc San, Bát Xát, Trịnh Tường, Mường Khương và phường Lào Cai; đồng thời ảnh hưởng các vị trí trên Quốc lộ 4E thuộc hệ thống giao thông do Sở Xây dựng quản lý.

Thống kê đến thời điểm 20h ngày 3/8, sơ bộ có 16 nhà dân bị ngập, sạt lở hoặc ảnh hưởng trực tiếp; 16 nhà tại xã Cốc San nằm trong khu vực có nguy cơ do sạt taluy phía sau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng đã xác định trên 13,58ha; diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng 1,6 ha và 1 ao cá bị đất, đá tràn vào, thiệt hại khoảng 1 tấn cá. Nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở hoặc tạm thời không lưu thông; 1 công trình cấp nước tại xã Trịnh Tường bị ảnh hưởng, làm gián đoạn cấp nước cho 2 thôn.

Tổng giá trị thiệt hại tạm tính của 4 địa phương đã có số liệu ước tính là 2 tỷ 418 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, xã Cốc San đã sơ tán 24 hộ/96 người; trong đó 13 hộ đã trở về, 11 hộ còn ở tạm nơi khác.

Phường Lào Cai huy động khoảng 250 người và 6 tổ phản ứng nhanh, phối hợp thu dọn cây xanh, đất đá, cảnh báo các điểm nguy hiểm và hỗ trợ di chuyển tài sản.

Các địa phương khác tổ chức trực 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo, kiểm tra các khu vực nguy cơ và tuyên truyền người dân chủ động ứng phó. Sở Xây dựng và đơn vị quản lý đường bố trí phân luồng, gác chắn tại các vị trí QL.4E bị ảnh hưởng.

Trước mắt, cơ quan chức năng Lào Cai tiến hành hỗ trợ kiểm tra, đánh giá an toàn và có giải pháp đối với các nhà ở nằm sát taluy, đặc biệt 16 nhà tại Cốc San và vị trí các nhà ở nguy cơ cao tại Bát Xát; bố trí chỗ ở an toàn cho các hộ chưa thể trở về; hỗ trợ giống ngô cho xã Cốc San; hướng dẫn, xem xét hỗ trợ khôi phục diện tích cây trồng, ao nuôi và khoảng 1 tấn cá bị thiệt hại tại Bát Xát.

Lực lượng Công an lào Cai hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Về giao thông, Lào Cai ưu tiên khẩn trương khắc phục công trình cấp nước tại thôn Phố Mới 1, xã Trịnh Tường để sớm cấp nước trở lại cho 2 thôn. Hiện tại, nền đất còn bão hòa, các taluy và khu vực sạt lở chưa ổn định, vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn khi có mưa.

Do đó, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tại các địa phương là tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; duy trì trực ban, cảnh báo kịp thời và kiểm tra thường xuyên các vị trí sạt lở, ngập úng, ngầm tràn, cầu, cống và nhà ở sát taluy; chỉ cho người dân trở về nhà khi có đủ điều kiện an toàn; khẩn trương khôi phục giao thông, cấp nước và hạ tầng thiết yếu./.

Lào Cai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường Trận mưa lớn trên diện rộng từ đêm 2/8 đến sáng 3/8 tại Lào Cai đã gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến đường và sạt lở taluy dương tại một số nhà dân ở phường Lào Cai.