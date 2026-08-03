Thành phố Hồ Chí Minh phát hành thẻ giao thông công cộng cho metro và xe buýt

Từ ngày 4/8, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đăng ký và phát hành thẻ giao thông công cộng để xác thực đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm giá vé khi đi xe buýt và metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên).

Trường hợp được cấp thẻ là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người khuyết tật; người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi (cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký).

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, thẻ giao thông công cộng được sử dụng để xác thực đối tượng hưởng chính sách trên 134 tuyến xe buýt thuộc phạm vi chương trình hỗ trợ giá vé (miễn phí) và tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro Bến Thành-Suối Tiên).

Khi đăng ký, hành khách cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin cá nhân, 1 ảnh thẻ rõ mặt, nền sáng và giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được hưởng chính sách như căn cước công dân (đối với người cao tuổi), giấy xác nhận khuyết tật (với người khuyết tật); giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận đối tượng người có công; giấy khai sinh (trẻ em dưới 6 tuổi).

Người dân có thể đăng ký trên ứng dụng MultiGo, đăng ký trực tuyến tại website https://buyttphcm.com.vn hoặc đăng ký trực tiếp tại Bến xe buýt Sài Gòn (phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thẻ được trả trực tiếp tại điểm đăng ký (Bến xe buýt Sài Gòn) hoặc các bến xe buýt (Bến xe buýt Quận 8, Bến xe buýt Chợ Lớn A, Bến xe buýt Tân Phú); thời gian gửi tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được phê duyệt.

Khi đi xe buýt, hành khách quét mã QR trên thẻ tại thiết bị bán vé (máy T10). Khi đi metro số 1, hành khách xuất trình thẻ tại cổng ưu tiên để nhân viên nhà ga kiểm tra, xác thực và hỗ trợ qua cổng. Người có thẻ hợp lệ được hỗ trợ 100% giá vé trên các tuyến thuộc phạm vi áp dụng, theo quy định hiện hành.

Đối với các hành khách khác, có thể sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử, căn cước công dân, ứng dụng VNeID, mã QR và các phương thức phù hợp để thanh toán, xác thực khi sử dụng giao thông công cộng tại thành phố.

Từ ngày 1/7, chính sách miễn phí vé xe buýt của Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai trên 134 tuyến xe buýt có trợ giá và không trợ giá. Trong tháng 7/2026, toàn hệ thống xe buýt thành phố vận hành gần 478.000 chuyến, phục vụ hơn 8,48 triệu lượt hành khách (sản lượng hành khách tăng 39% so với cùng kỳ 2025).

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng đều qua từng tuần, từ mức 33% ở tuần đầu tiên đã lên 45% ở tuần thứ tư. Mức tăng ghi nhận đồng đều ở tất cả các nhóm tuyến, trong đó 109 tuyến xe buýt có trợ giá tăng 38%, 25 tuyến không trợ giá tăng tới 64%, đặc biệt các tuyến kết nối về khu vực Bình Dương đạt mức tăng kỷ lục từ 72% đến 135%.

Theo ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ xe xuất bến đúng giờ trung bình đạt 97%, vượt mục tiêu 95% đề ra ban đầu. Chỉ số hài lòng của hành khách tiếp tục duy trì ở mức cao trên 80%. Người dân ghi nhận nhiều phản hồi tích cực về thái độ phục vụ văn minh của đội ngũ tài xế, tiếp viên cũng như sự tiện lợi khi tiếp cận các công cụ công nghệ mới.

Không chỉ sản lượng hành khách đi xe buýt tăng, mà metro Bến Thành-Suối Tiên cũng đón nhận tín hiệu tích cực. Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt đô thị số 1, cho biết khách đi metro trong tháng Bảy đạt hơn 1,8 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025, dù đây đang là giai đoạn Hè. Việc tăng cường kết nối giữa xe buýt và metro thông qua nâng cấp trạm dừng, nhà chờ, đường kết nối... giúp người dân tiếp cận và sử dụng hai loại hình vận tải công cộng này thuận tiện hơn./.

TP Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển các tuyến metro liên vùng, kết nối chiến lược Thành phố ưu tiên đầu tư các tuyến kết nối trung tâm với khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu; đồng thời tăng cường liên kết vùng với thành phố Đồng Nai và các đầu mối giao thông chiến lược.