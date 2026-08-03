Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư

Ngày 3/8, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nhằm phục vụ thi công tuyến cáp ngầm 110kV từ trạm 110kV Trần Hưng Đạo đấu nối cột 19 hiện trạng - Dự án Cải tạo đường dây 110kV Mai Động-Trần Hưng Đạo, từ ngày 1/8 đến ngày 30/9, Sở thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông trên các phố Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư.

Cụ thể, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Trần Hưng Đạo (từ trạm biến áp 110kV Trần Hưng Đạo đối diện cổng bệnh viện 108 - ngã ba phố Trần Hưng Đạo giao đường Trần Khánh Dư) phục vụ thi công hào cáp ngầm 110kV từ điểm GC.50 đến điểm F dài 192,5m rào chắn phạm vi thi công bằng rào tôn di động, kích thước rào rộng 4m, dài 30m/1 phân đoạn, thời gian rào từ 22h, thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt bằng bảo đảm an toàn giao thông trước 5h sáng; lòng đường phố Trần Hưng Đạo bị thu hẹp còn B = 8,0m tổ chức các phương tiện lưu thông hai chiều.

Đối với vị trí đào cắt ngang đường phố Trần Hưng Đạo, tại cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vị trí đào cắt ngang cổng bệnh viện rào chắn phạm vi thi công bằng rào di động không quá 1/2 bề rộng mặt đường để thi công. Thi công xong, hoàn trả bảo đảm mặt đường êm thuận, an toàn cho phương tiện tham gia giao thông mới tiến hành thực hiện trên 1/2 phần mặt đường còn lại.

Về phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư (tại ngã ba đường Trần Khánh Dư giao phố Trần Hưng Đạo), phục vụ thi công hào cáp ngầm 110kV từ điểm F đến hầm nối cáp HNDP dài 51m phạm vi rào chắn thi công bằng rào tôn cố định một phần lòng đường (rộng 4m-5m, dài 60m), thời gian rào từ 22h, thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt bằng bảo đảm an toàn giao thông trước 5h sáng; lòng đường Trần Khánh Dư bị thu hẹp còn B = 8,5m, tổ chức các phương tiện lưu thông hai chiều.

Đối với vị trí đào cắt ngang đường Trần Khánh Dư (tại ngã ba đường Trần Khánh Dư giao phố Trần Hưng Đạo) rào chắn phạm vi thi công bằng rào di động, không quá 1/2 bề rộng mặt đường để thi công. Thi công xong, hoàn trả tạm mặt đường êm thuận, bảo đảm an toàn giao thông mới tiến hành thi công trên 1/2 phần mặt đường còn lại.

Về phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư (ngã ba đường Trần Khánh Dư giao phố Trần Hưng Đạo-ngã ba đường Trần Khánh Dư giao đường Nguyễn Huy Tự), phục vụ thi công hào cáp ngầm 110kV từ điểm F đến điểm E1 dài 475m rào chắn phạm vi thi công bằng rào tôn cố định, kích thước rào chiều rộng 4m, chiều dài từ 50-100m/phân đoạn. Lòng đường bị thu hẹp còn lại 4,5m.

Do đó điều chỉnh tổ chức giao thông như sau, tổ chức giao thông một chiều đối với xe ôtô trên đường Trần Khánh Dư, chiều từ ngã ba đường Trần Khánh Dư-phố Trần Hưng Đạo đến ngã ba đường Trần Khánh Dư-phố Nguyễn Huy Tự; cấm ôtô chiều ngược lại, các phương tiện ôtô đi theo hướng phố Nguyễn Huy Tự-Trần Thánh Tông-Trần Hưng Đạo-Trần Khánh Dư.

Bên cạnh đó, phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư (ngã ba đường Trần Khánh Dư giao phố Nguyễn Huy Tự đến ngã ba đường Trần Khánh Dư giao phố Vân Đồn), phục vụ thi công hào cáp ngầm 110kV từ điểm E1 đến cột 19A dài 46m rào chắn phạm vi thi công bằng rào tôn cố định, kích thước rào: chiều rộng 3m, chiều dài 46m. Mặt đường Trần Khánh Dư bị thu hẹp còn B = 6m, tổ chức các phương tiện lưu thông hai chiều.

Phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư (tại ngã ba đường Trần Khánh Dư giao đường Vân Đồn), phục vụ thi công hào cáp ngầm 110kV đoạn từ điểm E1 đến cột 19A dài 25m rào chắn phạm vi thi công bằng rào di động, không quá 1/2 bề rộng mặt đường để thi công. Thi công xong, hoàn trả tạm mặt đường và phủ tấm thép dày 2 cm, bảo đảm an toàn, êm thuận cho các phương tiện lưu thông mới tiến hành thực hiện trên 1/2 phần mặt đường còn lại. Mặt đường Trần Khánh Dư tại ngã ba Vân Đồn bị thu hẹp còn B = 8m- 8,5m, tổ chức các phương tiện lưu thông hai chiều.

Về phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư (đối diện ngã ba đường Trần Khánh Dư giao đường Lê Quý Đôn), phục vụ thi công hầm nối cáp ngầm 110kV HN6 dài 12,2m, rộng 5m, phạm vi rào chắn thi công bằng rào tôn cố định, kích thước rào: chiều rộng 6m, chiều dài 20m. Đường Trần Khánh Dư bị thu hẹp còn lại B = 14m, tổ chức các phương tiện lưu thông hai chiều.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết, tổ chức rào chắn thi công làm cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí lực lượng, chốt trực, hướng dẫn phân luồng bảo đảm an toàn giao thông; chỉ rào chắn khi thi công, dỡ rào hoàn trả mặt bằng ngay khi thi công xong hoặc khi dừng thi công kỹ thuật chờ các hạng mục khác;...

Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, đơn vị quản lý đường bộ thu hồi hệ thống biển báo giao thông hiện trạng, lắp đặt hệ thống biển báo, biển hướng dẫn theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông theo đúng quy định. Trong quá trình thi công phải khảo sát kỹ hạ tầng kỹ thuật, liên hệ, làm việc với các đơn vị quản lý hệ thống cây xanh, chiếu sáng, cấp, thoát nước, các công trình ngầm, nổi liên quan trong phạm vi thi công của dự án để thống nhất khớp nối, di chuyển bảo đảm an toàn và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Cùng với đó thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm; không được đồng thời thi công các vị trí đào ngang tại các nút giao và trên phố Trần Hưng Đạo để tránh gây ùn tắc giao thông; phối hợp với lực lượng công an phường và các đơn vị liên quan khi có xe cấp cứu, xe phòng cháy chữa cháy đi qua được thuận lợi...

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông khu vực. Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam và Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với chủ đầu tư, các đội Cảnh sát giao thông để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam và Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng cũng tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận; phối hợp tuyên truyền đến người dân, đến các tổ dân phố khu vực thi công về phương án phân luồng, tiến độ thực hiện dự án./.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông trên đường Đàm Quang Trung từ ngày 1/8 Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Đàm Quang Trung nhằm phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh.