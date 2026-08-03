An Giang khẩn trương khắc phục đoạn sạt lở hơn 20m trên tuyến đường ĐH80

Chiều 3/8, ông Nguyễn Minh Đẳng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hiện trường vụ sạt lở trên tuyến đường ĐH80, đoạn từ trụ sở Công an xã Vĩnh Gia đến cầu Lạc Quới.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn giao thông và sớm khắc phục sự cố.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Gia, điểm sạt lở trên tuyến đường ĐH80 có chiều dài hơn 20m, làm hư hỏng phần móng đường và sạt lở mái taluy phía bờ kênh Ninh Phước.

Qua kiểm tra ban đầu, nguyên nhân sạt lở được xác định là do sự cố vỡ đường ống cấp nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến kết cấu nền đường.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Gia Nguyễn Minh Đẳng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương cắm biển báo, bố trí tín hiệu cảnh báo, giăng dây khu vực nguy hiểm, tổ chức phân luồng giao thông và theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở để kịp thời xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Gia giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Vĩnh Gia làm chủ đầu tư, khẩn trương lập hồ sơ báo cáo kinh tế-kỹ thuật để triển khai khắc phục điểm sạt lở; đồng thời giao Phòng Kinh tế tham mưu ưu tiên bố trí nguồn vốn, bảo đảm công trình được triển khai trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian chờ khắc phục sạt lở, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Gia thông báo hạn chế xe ôtô và xe tải lưu thông qua đoạn đường ĐH80 bị sạt lở; yêu cầu người dân và các chủ phương tiện chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn giao thông./.

An Giang: Bắc cầu tạm qua khu vực sạt lở bờ bắc kênh Đòn Dong Cầu tạm bắt qua bờ bắc kênh Đòn Dong có chiều dài gần 50m, được xây dựng từ nguồn xã hội hóa; kịp thời nối lại tuyến giao thông bị chia cắt đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân.