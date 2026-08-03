Siết tiến độ, tăng tốc về đích dự án Cảng hàng không Cà Mau

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Cà Mau nhằm tạo đà bứt phá cho vùng cực Nam Tổ quốc.

Để đảm bảo đưa vào hoạt động vào đầu tháng 11/2026, các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình.

Không khí trên công trường tại gói thầu số 20 khá sôi nổi với hơn 170 kỹ sư, nhân công và hơn 50 thiết bị máy móc phục vụ cho công trường.

Ông Phạm Công Danh, Phó Chỉ huy trưởng Công ty cổ phần Xây dựng Lưu Nguyễn, cho biết gói thầu số 20 thi công cải tạo, mở rộng, nâng cấp nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ, tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng.

“Hiện đơn vị tiến hành bố trí nhân công, máy móc để nỗ lực thi công với phương châm đảm bảo công trình vừa chất lượng vừa kịp theo tiến độ mục tiêu đầu tháng 9/2026 sẽ cơ bản hoàn thành,” ông Phạm Công Danh thông tin thêm.

Còn đối với gói thầu số 12 (thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ) do Lữ đoàn 470 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) thi công.

Hiện đơn vị huy động hơn 200 công nhân, gần 120 máy móc trang thiết bị phục vụ thi công các hạng mục chính của công trình như cấp phối đá dăm, bê tông đường cất hạ cánh, cống…

Anh Trần Hữu Chinh, nhân viên Kỹ Thuật-Lữ đoàn 470 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn), cho biết hiện nay tập thể đơn vị tăng tốc thi công, tăng ca kíp và làm cả ban đêm để đáp ứng tiến độ của dự án. Đặc biệt vào thời điểm vào mùa mưa, đơn vị bố trí thi công các hạng mục phù hợp để đáp ứng tiến độ.

“Nhờ được sự động viên của ban chỉ huy công trường và đây cũng là công trình trọng điểm của tỉnh, của đất nước nên công nhân cũng cố gắng phấn đấu thi công để sớm hoàn thành các hạng mục,” anh Trần Hữu Chinh bày tỏ.

Chịu trách nhiệm thi công gói thầu 05 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho Đài kiểm soát không lưu và các hạng mục phụ trợ, ông Bùi Quốc Ái, Chỉ huy trưởng công trình (Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings), cho biết hiện đơn vị đang bám sát theo tiến độ chủ đầu tư đưa ra, hiện nay phần xây dựng tháp dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 15/8/2026, ngoài ra các thiết bị lắp đặt đang được tiếp tục nhập về để thi công.

Cũng theo ông Bùi Quốc Ái, đơn vị huy động gần 80 công nhân, kỹ sư để thực hiện các hạng mục công trình, huy động thêm vật tư, tăng thêm các mũi thi công để đảm đúng theo tiến độ.

Bên cạnh việc huy động tối đa nguồn lực, công ty đặc biệt chú trọng đến kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh lao động trên công trường. Đội ngũ kỹ sư và công nhân của công ty tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe trong từng hạng mục lắp đặt thiết bị.

Công nhân thi công nhà ga của Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Ông Nguyễn Lê Tú, Giám đốc quản lý Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, cho hay hiện trên công trường huy động gần 400 kỹ sư, nhân công và gần 200 máy móc trang thiết bị để phục vụ thi công. Hiện nay, tiến độ dự án đạt hơn 60% khối lượng công trình, các nhà thầu, đơn vị thi công đang đẩy nhanh thực hiện các hạng mục, dự kiến hoàn thành các hạng mục cất hạng cánh trong tháng 9/2026 và thời gian còn lại thực hiện các công đoạn nghiệm thu, cấp phép và đưa Cảng hàng không Cà Mau hoạt động trở lại vào đầu tháng 11/2026.

Cũng theo ông Nguyễn Lê Tú, Ban quản lý dự án cũng đôn đốc các nhà thầu tăng cường các mũi thi công, tăng ca kíp và thi công xuyên đêm để đảm bảo đạt theo tiến độ. Bên cạnh đó, ban cũng thường xuyên bám sát công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn để cho các đơn vị thi công thực hiện các gói thầu đảm bảo không ảnh hưởng tiến độ và đạt tiêu chuẩn chất lượng công trình.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Dự án có 2 gói thầu chính là gói thầu số 20, thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ và gói thầu số 12 thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, tỉnh luôn đồng hành với các đơn vị thi công kịp thời tháo gỡ khó khăn để dự án hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra. Tỉnh Cà Mau xác định Cảng hàng không Cà Mau không chỉ là công trình trọng điểm mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo động lực cho cho tăng trưởng hai con số.

Tỉnh cũng đang cung cấp đầy đủ thông tin về tiến độ dự án đến với nhà đầu tư, kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư xem xét đầu tư vào tỉnh và phối hợp với các hãng hàng không để khai thác đường bay khi hoàn thành./.

Sân bay Cà Mau tạm thời đóng cửa một năm để triển khai nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau sẽ đóng cửa tạm thời đến cuối tháng 10/2026 để triển khai thi công dự án nâng cấp, mở rộng nhằm đảm bảo khai thác các loại tàu bay hiện đại.