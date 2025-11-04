Sân bay Cà Mau tạm thời đóng cửa một năm để triển khai nâng cấp, mở rộng

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có thông báo đóng cửa tạm thời Cảng hàng không Cà Mau để thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp. Theo đó, Cảng hàng không Cà Mau sẽ đóng cửa từ 7h ngày 30/10/2025 đến 23h59 ngày 31/10/2026.

Trước đó, nhằm triển khai Quyết định của Bộ Xây dựng về đóng tạm thời Cảng hàng không Cà Mau, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong ngành hàng không thông tin về thời gian đóng cửa tạm thời cảng.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu ACV, Cảng hàng không Cà Mau thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trong thời gian đóng tạm thời cảng để triển khai thi công các hạng mục của dự án; chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công tổ chức thi công tuân thủ theo phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường và chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc đảm bảo an ninh, an toàn khai thác, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công.

Cục Hàng không cũng yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thực hiện thông báo tin tức hàng không phù hợp theo quy định hiện hành; Cảng vụ hàng không miền Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đã được ACV khởi công ngày 19/8/2025 với mục tiêu xây dựng mở rộng, nâng cấp, đảm bảo khai thác các loại tàu bay hiện đại như A320, A321 và tương đương. Tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng từ nguồn vốn của ACV. Thời gian hoàn thành và dự kiến đưa vào khai thác vào tháng 10/2026.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp Cảng hàng không Cà Mau nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới cũng như góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh của khu vực./.

