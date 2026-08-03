Ghi nhận 3 trận động đất độ lớn từ 3,2 đến 3,6 tại tỉnh Cao Bằng

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trong khoảng từ 30/7 đến 3/8, khu vực các xã Bảo Lạc và Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng ghi nhận ba trận động đất có độ lớn từ 3,2 đến 3,6; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Cụ thể, tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, vào 15 giờ 19 phút 58 giây ngày 3/8 (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 3,2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.929 độ Vĩ Bắc-105.683 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,8 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, tại xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng vào 20 giờ 51 phút 21 giây ngày 1/8, một trận động đất có độ lớn 3,2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.803 độ Vĩ Bắc-105.651 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, vào 19 giờ 44 phút 45 giây ngày 30/7, một trận động đất có độ lớn 3,6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.926 độ Vĩ Bắc-105.664 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cho biết các chấn tâm khu vực các xã Bảo Lạc và Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đới đứt gãy Thái Nguyên-Bắc Kạn-Yên Minh.

Theo đánh giá sơ bộ của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, đứt gãy này có độ lớn cực đại khoảng 5,7. Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi, phân tích chuỗi động đất này.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh cho rằng Việt Nam cần liên tục cập nhật bản đồ đánh giá nguy hiểm động đất chi tiết phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng để chủ động hơn trong công tác ứng phó thiên tai.

Tại Việt Nam, các trận động đất có độ lớn dưới 5,0 được đánh giá là động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận thấy động đất. Người ở ngoài nhà cảm thấy rung động nhẹ. Nhìn chung không gây nên thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ. Tần suất xuất hiện trung bình trên toàn thế giới mỗi năm 10.000-15.000 trận.

Các chuyên gia Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) khuyến cáo, khi xảy ra động đất, nếu ở trong nhà hoặc tòa nhà mọi người nên “cúi thấp-che chắn-bám chắc."

Cụ thể, người dân nên hạ thấp trọng tâm để tránh bị ngã, chui xuống gầm bàn hoặc đứng sát tường trong, dùng tay hoặc các vật dụng che đầu và cổ, đồng thời tránh xa các đồ vật có thể rơi đổ. Nếu ở ngoài trời, người dân nên di chuyển đến nơi trống, tránh xa nhà cao tầng, cột điện, cây lớn có nguy cơ sập đổ. Nếu đang đi xe, cần giảm tốc độ, dừng ở vị trí an toàn, tránh cầu, hầm, đường dây điện. Đối với trường học, cơ quan, chung cư, cần có sơ đồ thoát hiểm, tập huấn định kỳ và hướng dẫn rõ ràng để khi xảy ra rung lắc mọi người không hoảng loạn./.

Cao Bằng: Xảy ra động đất 3,6 độ tại xã Bảo Lạc Trận động đất có độ lớn 3,6 độ tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.926 độ vĩ Bắc, 105.664 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.