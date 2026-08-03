Nhật Bản sơ tán giai đoạn 2 tại vùng động đất Kumamoto

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 3/8, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đến tỉnh Kumamoto để thị sát các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra ngày 28/7 khiến 28 người thiệt mạng.

Đây là lần đầu tiên bà Takaichi đến vùng thiên tai kể từ khi xảy ra động đất cách đây gần một tuần.



Trong chuyến thị sát, Thủ tướng Takaichi đã quan sát tình hình thiệt hại từ trên không, trong đó có trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto tại thị trấn Kashima, nơi xảy ra một vụ nổ lớn.

Tiếp đó, bà đến thăm một trường Trung học cơ sở đang được sử dụng làm nơi sơ tán ở thị trấn Hikawa, đồng thời trực tiếp trao đổi với những người bị ảnh hưởng.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cam kết sẽ tiến hành sơ tán giai đoạn hai, cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các điểm sơ tán và tăng cường hỗ trợ y tế, đặc biệt đối với những người mắc bệnh nền hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp cận thuốc điều trị thường xuyên.



Chính phủ Nhật Bản lo ngại nắng nóng gay gắt tiếp diễn sẽ dẫn tới các trường hợp say nắng và tử vong, nhất là tại các điểm sơ tán, những người chọn ngủ trong ôtô hoặc tiếp tục ở tại nhà.

Thủ tướng Takaichi cam kết sẽ nắm bắt đầy đủ nhu cầu của địa phương, bảo đảm nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả và chủ trương công nhận trận động đất tại Kumamoto là “thiên tai đặc biệt nghiêm trọng” để cho phép tăng cường hỗ trợ tài chính cho công tác phục hồi và tái thiết ở những địa phương bị ảnh hưởng.



Dự kiến, trong phiên họp Nội các ngày 4/8, Chính phủ Nhật Bản sẽ thông qua việc sử dụng hơn 20 tỷ yen (127,5 triệu USD) từ Quỹ dự phòng của ngân sách tài khóa hiện nay để phục vụ công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai./.

Động đất tại Nhật Bản: Nắng nóng cản trở công tác cứu trợ Chính quyền địa phương đang khẩn trương tăng cường những biện pháp chống nắng nóng tại các điểm sơ tán, gồm triển khai thêm thiết bị làm mát di động và bổ sung nguồn nước uống cho người dân.