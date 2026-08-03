Nigeria: Hơn 100 người bị bắt cóc ở bang Zamfara

Các nguồn tin địa phương ở Nigeria ngày 3/8 cho biết các tay súng đã bắt cóc hơn 100 người sau khi tấn công một ngôi làng và căn cứ quân sự ở bang Zamfara, Tây Bắc nước này, vào cuối tuần qua.



Theo lời nhân chứng, các tay súng lái xe máy vào làng Kasuwar Daji ở khu vực Kaura Namoda vào khoảng nửa đêm 1/8 và bắt cóc hơn 100 người, Sau đó, chúng thả một số người nhưng hiện vẫn còn bắt giữ ít nhất 52 con tin, gồm cả trẻ em.



Trước khi thực hiện vụ bắt cóc trên, nhóm tay súng đã tấn công một căn cứ quân sự ở ngoại ô nhưng bị các binh sỹ đẩy lùi. Người phát ngôn quân đội cho biết một binh sỹ và một cảnh sát đã bị sát hại.



Bắt cóc đòi tiền chuộc lâu nay đã trở thành nguồn thu nhập chính của các nhóm vũ trang ở Nigeria. Bang Zamfara là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng này ở khu vực Tây Bắc./.

Nigeria: Khoảng 50 người bị bắt cóc được trả tự do sau khi nộp tiền chuộc Trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng căng thẳng, khoảng 50 người bị bắt cóc tại Nigeria đã được các tay súng trả tự do sau khi cộng đồng địa phương nộp khoảng 438 USD tiền chuộc.

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