Từ chiều 4/8 đến đêm 6/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 4/8 đến đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều 4/8 đến ngày 5/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Từ đêm 5/8 đến đêm 6/8, các khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ chiều 4/8 đến đêm 6/8 phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, từ chiều tối và đêm 3/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lào Cai, Sơn La và Tuyên Quang tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.

Từ nay đến 20 giờ 30 phút ngày 3/8, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như Sơn La từ 20-40mm, có nơi trên 90mm; Lào Cai và Tuyên Quang từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Gia Phù, Kim Bon, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Song Khủa, Tân Yên, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xím Vàng, Yên Sơn (tỉnh Sơn La).

Tại tỉnh Lào Cai là các xã, phường: Bát Xát, Cốc San, Lâm Thượng, Trịnh Tường; Bản Xèo, Bảo Yên, Dền Sáng, Lục Yên, Mường Hum, Mường Lai, Nghĩa Đô, Lào Cai, Nghĩa Lộ, Phình Hồ, Trạm Tấu, Xuân Hòa.

Đối với tỉnh Tuyên Quang gồm các xã, phường Quang Bình, Tiên Nguyên, Xuân Giang; Bạch Ngọc, Bằng Lang, Bình An, Khuôn Lùng, Lâm Bình, Linh Hồ, Quảng Nguyên, Yên Thành.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 23 giờ ngày 2/8 đến 14 giờ ngày 3/8, khu vực các tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Cốc Mỳ 2 là 150,6mm, Cốc San 128,2mm (Lào Cai); Xuân Giang 1 là 138,8mm, Yên Bình 112mm (Tuyên Quang);...Từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 3/8, khu vực tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to như Tà Xùa 1 là 39,8mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 3 và ngày 4/8, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Hiện khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác./.

Lào Cai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường Trận mưa lớn trên diện rộng từ đêm 2/8 đến sáng 3/8 tại Lào Cai đã gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến đường và sạt lở taluy dương tại một số nhà dân ở phường Lào Cai.