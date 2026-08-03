Đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Văn bản số 8667/BNNMT-LNKL gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030, nhằm duy trì đà tăng trưởng của ngành lâm nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo văn bản, trong những năm qua, ngành chế biến và xuất khẩu gỗ, lâm sản tiếp tục duy trì tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước, khẳng định vai trò là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Riêng năm 2025, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 18,33 tỷ USD (tăng 5,6% so với năm 2024 và tăng 16,0% so với năm 2021), giá trị xuất siêu đạt 15,1 tỷ USD; 7 tháng kể từ đầu năm 2026 đến nay, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 10,81 tỷ USD (tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2025).

Trước đó, ngày 3/1/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030 tại Quyết định số 31/QĐ-BNN-LN (gọi tắt là kế hoạch), với mục tiêu đến năm 2030 tổng diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn đạt khoảng 1 triệu ha.

Sau hơn 3 năm thực hiện, cả nước hiện có khoảng 625.000 ha rừng trồng sản xuất gỗ lớn, đạt khoảng 62,5% mục tiêu kế hoạch. Trong đó nhiều địa phương đã triển khai, thực hiện, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy vậy, cũng còn những địa phương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo thực hiện kế hoạch này, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương.

Để đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xác định chỉ tiêu cụ thể phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn hằng năm và đến năm 2030; phân công rõ trách nhiệm thực hiện của các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị chủ rừng và tổ chức liên quan; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện.

Cùng với đó, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát quỹ đất lâm nghiệp, diện tích rừng trồng sản xuất hiện có; xác định cụ thể diện tích có điều kiện phù hợp để trồng mới, trồng lại rừng sản xuất gỗ lớn và diện tích rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ đủ điều kiện để chuyển hóa sang kinh doanh gỗ lớn; ưu tiên hình thành vùng nguyên liệu gỗ lớn tập trung, ổn định, phù hợp điều kiện sinh thái, gắn với cơ sở chế biến.

Đặc biệt, các địa phương ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng giống và trồng rừng; kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống từ khâu sản xuất, lưu thông đến sử dụng; triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, kế hoạch và bố trí nguồn ngân sách địa phương; huy động vốn của doanh nghiệp, người dân, tín dụng, nguồn hỗ trợ quốc tế và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện kế hoạch.

Đồng thời, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với cấp chứng chỉ rừng và quản lý rừng bền vững; kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở sơ chế, chế biến bảo đảm tuân thủ quy định về đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, nguồn gốc lâm sản; hạn chế tình trạng thu mua gỗ non, góp phần ổn định thị trường nguyên liệu và ưu tiên phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn.

Trên cơ sở đó, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao sở Nông nghiệp và môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai kế hoạch trên địa bàn.

Các địa phương báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm) trước ngày 15/8 để tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp thúc đẩy hoàn thành mục tiêu của kế hoạch./.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về quản lý rừng bền vững Việt Nam đang từng bước chuyển từ tư duy “bảo vệ rừng” sang “quản trị hệ sinh thái rừng”, từ khai thác giá trị đơn lẻ sang phát huy đồng thời các giá trị kinh tế, sinh thái, văn hóa, xã hội của rừng.