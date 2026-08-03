Thanh Hóa lấy mẫu ADN hơn 1.000 mộ liệt sỹ tại nghĩa trang Hàm Rồng

Ngày 3/8, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng (phường Hàm Rồng), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515) phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin phục vụ giám định ADN.

Việc lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng được triển khai từ ngày 3/8/2026 và dự kiến hoàn thành trước ngày 25/8/2026.

Kết quả giám định ADN sẽ góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu, nâng cao khả năng đối chiếu với thân nhân liệt sỹ, từng bước trả lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sỹ, lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay sau lễ tưởng niệm, các lực lượng chuyên môn đồng loạt triển khai nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm tại phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Đây là hoạt động nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," góp phần từng bước xác định danh tính các anh hùng liệt sỹ bằng phương pháp giám định ADN, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa."

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng hiện có 1.943 phần mộ liệt sỹ, trong đó, có 1.033 phần mộ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa tổ chức 8 tổ lấy mẫu hoạt động đồng thời tại 8 khu vực trong khuôn viên nghĩa trang, bảo đảm thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, không để xảy ra nhầm lẫn trong suốt quá trình lấy mẫu, số hóa thông tin, lập hồ sơ, niêm phong, bảo quản và bàn giao mẫu.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh huy động lực lượng liên ngành gồm cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh cùng lực lượng địa phương. Công tác lấy mẫu được triển khai theo phương châm khoa học, chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn, giữ gìn cảnh quan nghĩa trang và sự tôn nghiêm đối với các phần mộ liệt sỹ.

Tại hiện trường, từng thao tác của cán bộ, chiến sỹĩ và lực lượng chuyên môn đều được thực hiện cẩn trọng. Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định ADN mà còn mở thêm hy vọng tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Từng phần hài cốt được nâng niu, bảo quản theo đúng quy định trước khi bàn giao cho cơ quan chuyên môn phục vụ công tác giám định.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm," Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiện toàn tổ công tác liên ngành, các tổ, đội lấy mẫu, triển khai đồng bộ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, đã triển khai tại 17/25 nghĩa trang liệt sỹ; khai quật 604/2.955 phần mộ, trong đó 452 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 152 mộ không đủ điều kiện do hài cốt đã phân hủy, than hóa; bàn giao 185 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội (gồm 166 mẫu lấy tại các nghĩa trang liệt sỹ và 19 mẫu hài cốt liệt sỹ quy tập tại Lào).

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tại các nghĩa trang còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ khối lượng theo đúng lộ trình đề ra./.

Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và nâng cao năng lực giám định ADN Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác quy tập hài cốt liệt sỹ trên cơ sở chỉ tiêu đã được Bộ Quốc phòng phân bổ.