Quảng Ninh chấm dứt cơ sở giết mổ động vật không đủ điều kiện trước 31/10

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 3342/UBND-TC yêu cầu các địa phương trên địa bàn tăng cường quản lý hoạt động giết mổ động vật, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành việc thống kê, phân loại các cơ sở giết mổ trên địa bàn; xây dựng lộ trình chi tiết nhằm chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không bảo đảm các điều kiện quy định, hoàn thành trước ngày 31/10/2026.

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, các địa phương cần chủ động rà soát, bố trí quỹ đất, đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung. Đối với những địa bàn chưa có cơ sở tập trung, có thể xem xét bố trí từ 1-2 điểm giết mổ tập trung tạm thời nhưng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện vệ sinh và an toàn.

Nhằm siết chặt kỷ cương, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành lập các tổ kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kiên quyết đình chỉ, chấm dứt hoạt động của các điểm giết mổ trái phép, không đáp ứng quy chuẩn vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và môi trường. Song song đó, tuyên truyền, vận động các hộ giết mổ nhỏ lẻ dịch chuyển vào hoạt động tại các cơ sở tập trung cũng sẽ được đẩy mạnh.

Liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, các phường Hà Tu và Quang Hanh được giao nhiệm vụ rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp để di dời các cơ sở giết mổ tập trung hiện tại không còn đáp ứng quy định về khoảng cách theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Về phân công trách nhiệm, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn địa điểm, thẩm định điều kiện cơ sở giết mổ tập trung, chủ trì kiểm tra liên ngành và tham mưu các cơ chế, chính sách phát triển hệ thống này.

Các sở, ngành liên quan phối hợp tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh và giết mổ động vật. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kết quả triển khai các nội dung trên sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu./.

Chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ gia súc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong kiểm soát giết mổ gia súc để đảm bảo an toàn thực phẩm.