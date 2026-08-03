Tỉnh Tuyên Quang còn 578 cơ sở giáo dục sau sắp xếp trường lớp

Chiều 3/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết đã chính thức phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn.

Sau khi thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh giảm từ 1.063 xuống còn 578 cơ sở giáo dục (giảm 45,6%). Cấp trung học cơ sở có mức giảm lớn nhất, từ 240 trường xuống còn 72 trường, giảm 70%; cấp tiểu học giảm từ 279 xuống 93 trường, giảm 66,7%; cấp mầm non giảm từ 354 xuống còn 175 trường, giảm 50,6%. Hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp được sắp xếp từ 18 xuống còn 6 trung tâm (66,7%). Riêng cấp trung học phổ thông giảm từ 47 xuống còn 40 trường, giảm 14,9%.

Đặc biệt, cùng với việc giảm đầu mối, tỉnh Tuyên Quang sẽ mở rộng mô hình trường liên cấp để phát huy hiệu quả đầu tư và tăng tính liên thông trong công tác quản lý. Cụ thể, số trường tiểu học và trung học cơ sở tăng thêm 158 trường (62,9%), trong khi đó mô hình trung học cơ sở và trung học phổ thông tăng thêm 34 trường sau sắp xếp (21,4%).

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, việc sắp xếp mạng lưới trường học không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Đợt sắp xếp này không đơn thuần là giảm đầu mối cơ học mà được xây dựng dựa trên quy mô dân số, phân bổ dân cư, khoảng cách đi lại của học sinh và đặc thù của từng địa phương, bảo đảm quyền học tập của học sinh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học và nâng cao chất lượng giáo dục; khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ và tinh gọn đầu mối quản lý theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.

Quá trình sắp xếp cũng được tỉnh xác định và chú trọng đảm bảo khoa học, phù hợp điều kiện thực tế của từng vùng, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng và cơ hội nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong thời gian tới.

Liên quan đến việc bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý sau sắp xếp, ông Bùi Quang Trí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang khẳng định, song song với sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục, ngành đặc biệt chú trọng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Do vậy, việc sắp xếp được thực hiện đồng thời với rà soát, bố trí, sử dụng đội ngũ này sao cho khoa học, phù hợp với vị trí việc làm và năng lực của người. Hiện nay, Sở đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương phân bổ đội ngũ giữa các đơn vị, từng bước khắc phục tình trạng mất cân đối về giáo viên giữa các cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan trên cơ sở năng lực, tiêu chuẩn, nhiệm vụ. Những trường hợp thuộc diện thực hiện chế độ, chính sách sẽ được giải quyết theo đúng quy định./.

Các địa phương đẩy mạnh sắp xếp trường học trước thềm năm học mới Các địa phương đang tích cực triển khai sắp xếp trường học công lập các cấp để “về đích” đúng tiến độ trước 30/8, giảm tối thiểu 30% đầu mối quản lý, mức giảm lên đến 50% ở vùng thuận lợi.